Seit Freitag ist Horizon Zero Dawn auf dem PC spielbar. Fans hatten lange auf eine Portierung des bis dahin PlayStation-exklusiven Action-Rollenspiel-Hits gewartet, doch der Start fiel gelinde gesagt holprig aus.

Abstürze und Ruckler: So wird etwa in den Steam-Reviews häufig von technischen Problemen berichtet. Dabei stehen Spiel-Abstürze und Performance-Probleme im Vordergrund. Wir haben uns daher auch für eine nachträgliche Abwertung von Horizon Zero Dawn entschieden.

Zumindest eines der technischen Probleme könnte nun aber gelöst sein. So hat Modder Kaldein seine Mod »Special K« um Horizon Zero Dawn erweitert und verspricht, damit nervige Grafik-Ruckler zu mindern (via DSOGaming).

Was kann die Mod?

Special K zielt unter anderem auf das »Frame Pacing« ab. Damit ist hier ein Algorithmus gemeint, der die Bildausgabe in Spielen optimiert und somit Ruckler im besten Fall minimiert.

Bekannt ist die Technik vor allem aus Zeiten von Setups mit mehreren Grafikkarten, etwa über Nvidias SLI oder AMDs Crossfire. Bei mehreren verbundenen Grafikkarten im System kam es besonders häufig zu sogenannten Mikrorucklern.

Was ist zu tun?

Wichtigste Grundvoraussetzung für möglichst flüssige Bildabläufe ist laut Entwickler Kaldein der Vollbild-Modus, der in den normalen Spieloptionen eingestellt werden kann. Darüber hinaus hilft die Special K-Mod (hier geht's zum Download).

Aktuell müsst ihr einige der Einstellungen der Mod (in der SpecialK.ini) manuell durchführen, da die Unterstützung für DirectX 12 noch unvollständig ist. So soll der Text in der Datei am Ende aussehen:

[API.Hook]

LastKnown=64

d3d11=false

d3d12=true

Randloser Fenster-Modus: Auch für Nutzer, die lieber den randlosen Fenster-Modus verwenden, hält Special K respektive Modder Kaldein eine Lösung parat. Hier sollte die INI-Datei folgende Einträge enthalten:

[API.Hook]

LastKnown=64

d3d11=false

d3d12=true

d3d9=false

d3d9ex=false

OpenGL=false

Vulkan=false



[Window.System]

Borderless=true

Center=true

RenderInBackground=true

Fullscreen=true

OverrideRes=3840x2160



[Render.FrameRate]

TargetFPS=50.0

SleeplessRenderThread=true

SleeplessWindowThread=true

PreRenderLimit=3

BackBufferCount=2

PresentationInterval=-1



[SpecialK.System]

EnableCEGUI=false

ShowEULA=false



[Display.Output]

ForceWindowed=true



[Render.DXGI]

UseFlipDiscard=true

AllowTearingInDWM=true

SwapChainWait=10

Auflösung und fps-Wert anpassen: Bei »OverrideRes« und »TargetFPS« könnt ihr zu eurer Hardware passende Werte eintragen.

Auf unseren Testsystemen hatten wir bislang keine größeren Probleme mit der Bildausgabe. Sieht das bei euch anders aus? Und habt ihr die Mod vielleicht schon getestet? Falls ja, schreibt eure Erfahrungen damit gerne in die Kommentare!