Neues HP-Update legt Drucker lahm - Kunden sind sauer

Nach einem neuen Firmware-Update der Drucker-Marke HP zeigen einige Geräte den Blue Screen of Death auf dem Display ( Blauer Bildschirm des Todes ). Dieser Bluescreen mit dem Fehler-Code 83C0000B macht viele OfficeJet-Drucker unbrauchbar (Bleeping Computer hat berichtet).

Deutschland, die Niederlande, Frankreich, Polen, Neuseeland, England und die USA zählen zu den Ländern, in denen Kunden den Bluescreen beklagen.

Die betreffende Firmware wurde Anfang Mai veröffentlicht.

Laut aktuellem Wissensstand sind nachfolgende Drucker betroffen.

HP OfficeJet Pro 9020e Serie (einschließlich: HP OfficeJet Pro 9022e, Pro 9025e, Pro 9020e All-in-One, and Pro 9025e All-in-One Printer)

HP OfficeJet 8010e Serie

Wieso sind HP-Nutzer verärgert?

Nicht mal auf das Service-Menü ihrer Drucker zugreifen zu können, darüber berichten viele der Leidtragenden.

Nutzerinnen und Nutzer weltweit stolpern aktuell über den Bluescreen bei HP. Der Verärgerung ist dementsprechend, wenn der Drucker die eine Aufgabe, die er zu erfüllen hat, verweigert - nämlich: zu drucken.

HPs Kommunikations-Manager Nick Lucido schreibt dazu in einer E-Mail (an die Kolleginnen und Kollegen von The Verge):

“Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck daran, den Bluescreen-Fehler zu beheben. Dieser trifft bei einer begrenzten Anzahl von Druckern auf, nämlich der Serie HP OfficeJet Pro 9020e und HP OfficeJet 8010e.” [...] “Wir empfehlen Kunden, bei denen der Fehler auftritt, sich mit unserem Kundensupport in Verbindung zu setzen: https://support.hp.com”

Bleeping Computer hat einige Kunden-Stimmen zusammengetragen. Sie verdeutlichen die Frustration der Kundinnen und Kunden.

“HP hat aktuell keine Lösung parat. Das versteckte Service-Menü wird nicht angezeigt, der Drucker lässt sich nicht hochfahren. Ich bekomme nur den Bluescreen angezeigt.”

“Ich habe mit dem Kundendienst von HP gesprochen. Man sagte mir, es gebe aktuell keine Lösung für das Problem.”

Könnt ihr den Bluescreen vermeiden? Üblicherweise wird Firmware über eine Aktualisierungs-Automatik installiert. Diese Automatik lässt sich wahlweise ausschalten. Somit bleibt ihr von Firmware-Updates verschont, nehmt aber Sicherheitslücken in Kauf.

Denn: Firmware-Updates sind grundsätzlich sinnvoll. Bei versäumter Firmware besteht die Gefahr von Angreifern aus dem Web, die durch Sicherheitslücken ihre Rechte im betroffenen Netzwerk ausweiten.

HP verärgert seine Kunden: Erst vor wenigen Tagen hat HP mit einem Firmware-Update die Antipathien seiner Kunden auf sich gezogen. Damals wurden mit dem Update Druckerpatronen von Drittanbietern geblockt.

Mit seinen Firmware-Updates stellt sich HP schon seit dem Jahr 2016 gegen Drittanbieter-Druckerkartuschen. Drucker-Hersteller wie HP setzen gerne auf ein Geschäftsmodell, das vergleichsweise günstig verkaufte Drucker vorsieht. Dafür werden die dazugehörigen Druckerkartuschen der Eigenmarke teuer verkauft.

Seid ihr einer der Leidtragenden des neuen Firmware-Updates - oder habt ihr längst der Druckermarke-HP abgeschworen? Oder anders: Schwört ihr auf euren HP-Drucker? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare!