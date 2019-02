Nachdem Samsung vergangene Woche am 20. Februar 2019 im Rahmen des Unpacked Events in San Francisco mit dem Galaxy Fold das erste hauseigene Falt-Smartphone vorgestellt hat, legt die Konkurrenz von Huawei nach - und präsentiert mit dem Mate X ein Falt-Smartphone, das gegenüber Samsung in zwei Punkten die Nase vorn hat.

Laut TheVerge besitzt das Mate X ebenso wie das Galaxy Fold ein faltbares OLED-Display. Doch das Mate X ist nicht nur größer, sondern auch flacher - und vor allem teurer. Es besitzt ein acht-Zoll-Display, misst im gefalteten Zustand eine Dicke von elf Millimetern (ausgeklappt 5,4 Millimeter) und unterstützt den neuen 5G-Mobilfunkstandard. Die weiteren Spezifikationen lauten folgendermaßen:

Kirin 980 Prozessor

4.500 mAh Akku

Dual-Sim-Slot

Fingerabdrucksensor im Power-Button

drei Kameras inklusive Blitzlicht

Die genauen Details dazu, welche Kameras Huawei im Mate X verbaut, sind noch nicht bekannt. Huawei verspricht allerdings, dass sie mit der Qualität der im Mate 20 Pro verbauten Linsen mithalten können - vielleicht setzt der Hersteller sogar auf dasselbe System.

Im Gegensatz zu Samsungs Galaxy Fold verzichtet Huawei beim Mate X übrigens auf eine deutliche Kante im Bildschirm. Während sich das Galaxy Fold nach innen zusammenklappt, verfährt Huawei beim Mate X umgekehrt und klappt den Bildschirm nach außen.

Der chinesische Hersteller nennt das Design hinter dem Mechanismus Falcon Wing und besteht aus hundert Einzelkomponenten. Nutzer können das Mate X dadurch in insgesamt drei Display-Größen nutzen:

6,6 Zoll mit 2.480 x 1.148 Pixeln (Haupt-Display gefaltet)

6,4 Zoll mit 2.480 x 892 Pixeln (Display auf der Rückseite, gefaltet)

8-Zoll mit 2.480 x 2.200 Pixeln (Display ausgeklappt)

Wer mit dem Kauf des Huawai Mate X liebäugelt, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Huawei ruft für das Standardmodell mit 8,0 GByte RAM und 512 GByte internem Speicher einen Preis von 2.299 Euro auf. Das Mate X soll Mitte 2019 erscheinen.