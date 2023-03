Mit dem Immersive View fehlt Google Maps nicht mehr viel zur Sim-City-Kopie

Immersive View wird nun schrittweise für Google Maps ausgerollt und auf diversen Plattformen erscheinen. Bereits auf der Google I/O im Mai 2022 hat der Suchmaschinen-Riese die neue Funktion angekündigt.

Zunächst wurde dieses Feature für Februar 2023 in ausgewählten Städten veröffentlicht, darunter London, Los Angeles, New York, San Francisco und Tokio. Jetzt erscheinen immer mehr Bilder im Netz, darunter seit neustem auch Berlin.

Weitere Städte werden in den nächsten Monaten folgen.

Google Immersive View: So funktioniert es

Mit dem neuen Feature Immersive View erhält Google Maps eine neue Ebene der Darstellung. Dabei kommt eine aufwendige KI zum Einsatz, um die Umgebungen dreidimensional für euch herzurichten. Man könnte es als Kombination aus Google Earth und den Fotos aus Google Maps beschreiben.

Uns erinnert die neue Funktion ein wenig an Sim-City:

Immersive View wird schrittweise für Google Maps-Nutzer ausgerollt..

Die Szenerie passt sich außerdem dynamisch der jeweiligen Tageszeit an und bezieht die aktuelle Wetterlage mit ein, wie der Reddit-Post des Users Vegetable_Book_8493 eindrucksvoll aufzeigt.

Laut des Users besteht diese Ansicht jetzt auch für die Hauptstadt Berlin. Seid ihr zufällig in einer der oben genannten Städte unterwegs, könnt ihr vielleicht auf die neue Funktion zugreifen. Der Rollout verläuft wohl allerdings sehr schleppend, weshalb nicht alle User auf das neue Feature zugreifen können.

Abgesehen von den spannenden Luftaufnahmen von Sehenswürdigkeiten, Verkehrs- und Wetterinformationen, bietet die immersive Ansicht viele Einblicke zu Einkaufsmöglichkeiten in näherer Umgebung.

Die Funktion mit dem Namen »Search with Live View« wird ebenfalls für weitere Städte ausgerollt.

Immersive View passt sich dynamisch der Tageszeit an.

Wer die neue Funktion von Google Maps nutzen möchte, sollte sich allerdings auf einen hohen Datenverbrauch einstellen. Laut eines Redditors wurden innerhalb von einer halben Stunde rund 2 GByte an Datenvolumen verwendet.

Indoor Live View: AR-Feature wird ausgeweitet

Im Zuge der ganzen KI-Features wird anscheinend Indoor Live View auf mehr als 1000 neue Orte wie Flughäfen, Bahnhöfe, und Einkaufzentren verfügbar sein. Unter anderem in Barcelona, Berlin, Frankfurt, London, Madrid, Melbourne, Paris, Prag und vielen weiteren Städten mehr.

Die Funktion basiert auf Argumented Reality und zeigt AR-Pfeile an für: nahe gelegene Toiletten, Taxi-Ständen, Autovermietungen und weitere Anlaufstellen. Neu ist diese Funktion keineswegs. Bereits seit 2021 gibt es dieses Feature in den USA.