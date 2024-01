Gute Nachrichten für Spieler, schlechte Nachrichten für AMD und Nvidia: Intel meint es ernst

In Zukunft stehen uns wohl mehr neue Desktop-Grafikkarten von Intel ins Haus.

Lange Zeit gab es nur AMD (beziehungsweise ATI) und Nvidia, wenn es um Desktop-Grafikkarten ging. Das hat sich Ende 2022 mit den ersten Arc-Grafikkarten geändert. Richtig rund lief der Start aber nicht, was bei dem ein oder anderen Zweifel an Intels Durchhaltewillen bei dem Thema geschürt hat.

Über ein Jahr später macht ein aktuelles Interview mit PC World erneut deutlich, dass Intel gekommen ist, um zu bleiben - was AMD und Nvidia wohl nicht so gerne hören werden (via Videocardz.com).

Um welche Aussagen geht es? Tom Petersen von Intel, der bis 2019 noch bei Konkurrent Nvidia beschäftigt war, spricht im unten zu sehenden Interview mit PC World unter anderem über die nächste und die übernächste Generation der Arc-Grafikkarten.

Dabei bestätigt er nicht nur, dass das Hardware-Design der nächsten Generation Battlemage bereits mehr oder weniger finalisiert ist, sondern auch, dass schon fleißig am Nachfolger Celestial gearbeitet wird.

Battlemage: Die Software steht im Vordergrund

Laut Petersen arbeiten etwa 30 Prozent des Teams für Desktop-Grafikkarten an Battlemage, und zwar größtenteils mit Blick auf die Software.

Das ist deshalb ein so wichtiger Aspekt, weil das durchaus jetzt schon vorhandene Potenzial der Intel-GPUs durch gewisse Treiberprobleme in Spielen nicht immer abgerufen werden kann.

Bereits im vergangenen Jahr gab es deshalb immer wieder größere Treiber-Updates für die Arc-GPUs, die teils in bestimmten Titeln für massive Performance-Sprünge gesorgt haben. Mehr dazu erfahrt ihr unter anderem im folgenden Artikel:

Petersen kündigt sogar mehr gute Nachrichten für Battelmage an, zum aktuellen Zeitpunkt könne er aber noch nicht darüber sprechen. Ein grobes Release-Zeitfenster nennt er aber immerhin: Er hofft, dass die nächsten Intel-Grafikkarten bis Ende 2024 (beziehungsweise vor der CES 2025) erscheinen.

Celestial beschäftigt den Großteil des Teams

Da das Hardware-Design von Battlemage anscheinend größtenteils steht, verwundert es nicht, dass der Rest des GPU-Teams beziehungsweise das Hardware-Team voll mit den Arbeiten an der dritten Arc-Generation Celestial ausgelastet ist.

Es bleibt zwar zugegebenermaßen vorerst völlig ungewiss, welche Leistungssprünge Intel mit den kommenden Arc-Generationen vollbringen kann und wie sie insbesondere im Duell mit den nächsten GPUs von AMD (RX 8000) und Nvidia (RTX 5000) da stehen werden.

Aus Spielersicht ist es aber sehr zu begrüßen, dass Intel das Thema Desktop-Grafikkarten weiter ernst nimmt und AMD und Nvidia das Leben so schwer wie möglich machen will.

Während neue Intel-GPUs noch etwas auf sich warten lassen, stehen frische Nvidia-Grafikkarten kurz vor der Tür.

Was ist eure Meinung zu Intels Arc-Grafikkarten, sowohl mit Blick auf die bereits erschienenen Modelle als auch in Bezug auf das, was da in Zukunft noch kommt? Sind sie durchaus ernst zu nehmende Konkurrenz für AMD und Nvidia? Hakt es dafür noch zu sehr an der Software? Oder empfindet ihr auch die Hardware nicht als konkurrenzfähig (genug)? Schreibt es gerne in die Kommentare!