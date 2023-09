Intels nächste CPU-Generation hat offenbar einen Release-Termin

Mit der Information, dass noch im Herbst neue Prozessoren von Intel erscheinen, lockt man niemanden mehr unter dem Sofa hervor. Denn dass auf dem Innovation-Event im September neue Hardware gezeigt wird, ist bekannt.

Spannender ist da schon eher, wann genau Intel den Release seiner nächsten CPUs plant. Und jetzt steht laut Leak offenbar ein Release-Termin fest.

Intel Raptor Lake-R: Release-Termin der CPUs soll feststehen

Was ist passiert? Die Information über den Release-Termin stammt von der für gewöhnlich gut informierten Webseite Videocardz. Ihren Quellen zufolge soll Intels 14. Prozessor-Generation am 17. Oktober erscheinen. Welche Modelle zum Start geplant sind, liefern sie dabei gleich mit.

Laut Videocardz sind für den Oktober die folgenden drei Prozessoren angedacht:

Intel Core i9-14900K mit 24 Kernen

Intel Core i7-14700K mit 20 Kernen

Intel Core i5-14600K mit 14 Kernen

Dazu soll es jedes der Modelle auch als mit dem Suffix KF geben. Diese erscheinen ohne integrierte Grafikeinheit, verlangen also zwingend eine dedizierte Grafikkarte.

Das große Ganze: Die neuen Desktop-Prozessoren sind zwar für Endnutzer eine willkommene Nachricht, könnten während des Events aber auch aufgrund der eher mäßigen erwarteten Neuerungen im Schatten der übrigen Produkt-Ankündigungen stehen. Denn neben der 14. Generation im Herbst scheint Intel auch schon direkt das Nachfolger-Modell zeigen zu wollen.

Dabei handelt es sich allem Anschein nach um Meteor Lake, eine neue Serie von Laptop-Prozessoren. Und mit denen will der Hersteller offenbar völlig neues Terrain beschreiten: mehr Effizienz statt immer stärkerem Höher-Schneller-Weiter.

Mehr zum Thema Intels neue CPU-Strategie wirkt im ersten Moment enttäuschend, ist aber die richtige Entscheidung von Alana Friedrichs

Und dann besteht da ja auch noch die Möglichkeit, dass Intel neue Grafikkarten präsentiert. Und die sind, Hand aufs Herz, für uns Spieler am Ende doch um ein Vielfaches interessanter als ein Refresh der aktuellen Prozessoren.

Was meint ihr? Blickt ihr dem Release neuer Intel-Prozessoren mit Vorfreude entgegen? Habt ihr vielleicht sogar vor, euch eines der erwarteten Modelle direkt zum Release zu kaufen? Oder schrecken euch die mäßigen Leistungssteigerungen und der oft nur beschränkte Mehrwert in Spielen ab, weil eure aktuelle CPU noch gut genug ist? Wir freuen uns auf eure Meinung in den Kommentaren!