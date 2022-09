Intel stellt neue Grafikkarten offiziell vor: Alle Infos zu den Specs - Release in Kürze

Das lange Warten hat nun (fast) ein Ende: Nachdem sich das kleine Modell Intel Arc Alchemist A380 schon vor weit über einem Monat auf den Markt verirrt hat, stellt der Chipgigant nun auch seine restlichen und damit vor allem endlich die Topmodelle offiziell vor. Ein wichtiges Detail wird allerdings noch nicht verraten: Der genaue Release-Termin.

Intel Arc A770

Das Flaggschiff aus der Arc Alchemist-Reihe gibt es in zwei Varianten: Einmal mit 8,0 Gigabyte und einmal mit 16,0 Gigabyte Grafikspeicher. Davon abgesehen sind die beiden Modelle völlig identisch. Sie takten mit 2.100 Megahertz, die Speicherbandbreite beträgt 560 Gigabyte pro Sekunde und es sitzen jeweils 512 XMX-Engines (ehemals als Execution Units, EUs, bezeichnet) darauf.

Jede XMX-Engine besteht aus acht Rechenkernen, was insgesamt 4.096 Rechenkerne ergibt. Die 512 XMX-Engines sind außerdem in 32 Xe-Cores geclustert, auf denen sich je eine Raytracing-Einheit befindet. Die Leistung soll in etwa auf dem Niveau der Nvidia Geforce RTX 3060 Ti liegen, der Preis in etwa im Bereich von 350 bis 400 US-Dollar.

Intel Arc A750

Das zweitstärkste Modell ist Intels Arc Alchemist 750. Sie taktet mit 2.050 Megahertz geringfügig langsamer als das Flaggschiff und liegt auch in Sachen Rechenkerne nur knapp dahinter. In 28 Xe-Cores respektive 448 XMX-Engines verrichten 3.584 Rechenkerne ihr Werk. Die acht Gigabyte Grafikspeicher bringen es auf eine Speicherbandbreite von 512 Gigabyte pro Sekunde und die Leistung soll etwas über der Nvidia Geforce RTX 3060 liegen, der Preis im Bereich von 300 bis 350 US-Dollar.

Intel Arc A580

Das Schlusslicht bildet Intels Arc Alchemist A580. Mit 1.700 Megahertz taktet sie deutlich langsamer als die beiden Spitzenmodelle A770 und A750. Außerdem ist sie mit 3.072 Rechenkernen in 384 XMX-Engines respektive 24 Xe-Cores spürbar schwächer auf der Brust. Sie fordert die Nvidia Geforce RTX 3050 heraus und soll sich preislich im Bereich von 200 bis 300 US-Dollar bewegen.

Die Spezifikationen im Überblick

Modell Kerne Takt Speicher Speicherbandbreite TDP Preis A770 4.096 2.100 MHz 8/16 GB GDDR6 560 GB/s 225 Watt 350 bis 400 USD* A750 3.584 2.050 MHz 8 GB GDDR6 512 GB/s 225 Watt 300 bis 350 USD* A580 3.072 1.700 MHz 8 GB GDDR6 512 GB/s 175 Watt 200 bis 300 USD* A380 1.024 2.000 MHz 6 GB GDDR6 186 GB/s 75 Watt 130 bis 140 USD* *Preise noch nicht bekannt.

Wann erscheinen die neuen Grafikkarten von Intel? Dazu hat sich das Unternehmen nicht konkret geäußert. Mit der Veröffentlich sei jedoch noch in diesem Monat zu rechnen.

