Leak zeigt mögliche RTX 4090 Ti, mit der Nvidia einen neuen Weg einschlagen könnte

Update, 6. September: Nach dem geleakten Bild der RTX 4080 (siehe den ursprünglichen Artikel unten) zeigt sich kurz danach nun auch eine mögliche RTX 4090 Ti, wie im Tweet am Ende dieses Updates zu sehen. Es gibt allerdings gleich mehrere Unterschiede zu dem ersten Leak. Während es sich bei der RTX 4080 um eine mögliche Founders Edition handelt, die so auch im Handel erscheinen könnte, sieht das Foto der vermeintlichen RTX 4090 Ti eher nach einem Test-Modell statt nach einem finalen Design aus.

Auffällig ist außerdem der deutliche Unterschied bei der Kühllösung: Statt wie bei den Founders Editions der RTX-3000-Reihe maximal auf zwei Axial-Lüfter zu setzen, kommen gleich drei davon zum Einsatz. Es scheint sich um die gleichen Modelle zu handeln, die bereits bei der Founders Edition der RTX 3090 verwendet wurden. Sie besitzen einen Durchmesser von 110 Millimetern.

Der für Nvidia neue Kühlansatz dürfte der hohen Leistungsaufnahme geschuldet sein, die für die RTX 4090 Ti erwartet wird. Grundsätzlich sind Kühlkonzepte mit drei Axial-Lüftern durch Customs-Desings von Herstellern wie Asus, Gigabyte und MSI bereits weit verbreitet, allerdings haben ihre Lüfter meist maximal einen Durchmesser von 90 Millimetern. Da es sich offensichtlich nicht um ein finales Design handelt, kann die tatsächliche RTX 4090 Ti aber noch anders aussehen, selbst wenn das folgende Bild echt sein sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ursprünglicher Artikel, 2. September: Nachdem die Gerüchteküche sich mit Blick auf RTX 4000 bisher um die technischen Daten wie die Leistung und den Stromverbrauch gedreht hat, ist jetzt bei Twitter das vielleicht erste Bild der kommenden Geforce RTX 4080 aufgetaucht. Wir schauen uns genauer an, was darauf zu sehen ist.

Keine falschen Hoffnungen machen sollte man sich allerdings mit Blick darauf, was das Auftauchen des Fotos für einen baldigen Release der RTX 4080 bedeuten könnte. Darauf gehen wir im Artikelabschnitt Wann ist mit der RTX 4080 zu rechnen? näher ein.

Die Grafikkarte befindet sich in einer durchsichtigen Plastikhülle, was es etwas erschwert, Details zu erkennen. Das Bild stammt vom Twitter-Account des Leakers KittyYYuko, der sich zuvor unter der Bezeichnung KittyCorgi einen gewissen Namen in der Szene gemacht hat.

Zwei Dinge stechen dabei besonders ins Auge: Einerseits der neue Schriftzug, der interessanterweise durchaus gut zu der kürzlich angepassten Schriftart auf der Nvidia-Homepage passt. Andererseits die verwendete Kühlkonstruktion, die euch sehr bekannt vorkommen dürfte.

Bis wir offizielle Bilder zu sehen bekommen, dürfte es gleichzeitig nicht mehr so lange dauern. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Nvidia Geforce RTX 4000: Das lange Warten hat bald ein Ende .

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Nvidia bleibt beim Alten, aber nicht ganz

Sollte das Bild der RTX 4080 echt sein, würde Nvidia auf eine sehr ähnliche Kühlkonstruktion wie bei der RTX-3000-Reihe setzen, was durchaus plausibel ist. Allerdings kommt für die RTX 4080 wohl die üppigere Variante der RTX 3090 zum Einsatz und nicht das Modell des direkten Vorgängers RTX 3080.

Das ist an den silbernen Linien in der Mitte zu erkennen. Während sie sich bei der Founders Edition der RTX 3080 wie im Bild unten zu sehen nicht in einer geraden Linie überkreuzen, ist das bei der RTX 3090 der Fall - genau so wie im vermeintlichen Bild der RTX 4080:

Die RTX 3090 ist größer als die RTX 3080 und sie setzt auf ein Drei-Slot- statt ein Zwei-Slot-Design. Denkbar wäre, dass Nvidia sich aufgrund einer höheren entstehenden Abwärme dafür entschieden hat, auch wenn Leaks zuletzt nicht mehr von so einer extrem hohen TDP ausgegangen sind wie noch zu Beginn des Jahres. Mehr dazu lest ihr im Artikel Wenn die neuen Gerüchte stimmen, wird die RTX 4080 immer besser .

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich die offizielle Angabe zur Leistungsaufnahme der Grafikkarte zwischen der RTX 3080 (320 Watt mit 10 GB, 350 Watt mit 12 GB) und der RTX 3090 (350 Watt) kaum unterscheidet und dennoch der klar größere Kühler bei der RTX 3090 zum Einsatz kommt.

Wie immer in solchen Fällen gilt allerdings, dass es sich letztlich nur um Spekulationen handelt. Das Bild könnte gefälscht sein, ebenso denkbar ist, dass es nur eine mögliche Variante der RTX 4080 zeigt und nicht das finale Produkt.

Wann ist mit der RTX 4080 zu rechnen?

Offizielle Aussagen dazu gibt es noch nicht. Zuletzt wurde davon ausgegangen, dass in diesem Jahr nur die RTX 4090 (Ti) erscheint und dass die anderen Modelle inklusive der RTX 4080 erst 2023 folgen.

An der Lage ändert ein mögliches Bild der RTX 4080 nichts, da Hintergrund des eher zögerlichen Release seitens Nvidias zu hohe Bestände mit RTX-3000-Modellen sein sollen, die es erst mal gilt, möglichst abzuverkaufen.

Oder anders ausgedrückt: Sollten diese Berichte stimmen, könnte Nvidia die RTX 4080 durchaus zeitnah auf den Markt bringen. Man hat aber möglicherweise (noch) kein Interesse daran, weil zu viele neue RTX-4000-Modelle das Kaufinteresse an der aktuellen RTX-3000-Generation zu stark senken würden.

Mit Blick auf die Performance ist davon auszugehen, dass die RTX 4080 in eine bislang unerreichte Leistungsklasse vorstoßen wird. Wo sich alle aktuellen Modelle und viele ältere GPUs im Performance-Vergleich einordnen, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Grafikkarten 2022 im Vergleich: Über 60 GPUs im großen Leistungs-Ranking

Was denkt ihr über das vermeintliche Foto der RTX 4080? Haltet ihr es für echt oder geht ihr eher von einer Fälschung aus? Und plant ihr bereits, euch eine der neuen RTX-4000-Grafikkarten zu kaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare!