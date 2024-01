iOS 17.3 ist da: Apple veröffentlicht Update mit wichtigem Diebstahlschutz

Das große Update auf iOS 17.3 steht zum Download bereit. (Bild: Tom Eversley, Adobe Stock)

Seit dem Abend des 22. Januars steht iOS 17.3 offiziell zum Download bereit. Apple hat nur wenige Neuerungen eingeführt, darunter aber eine sehr wichtige Funktion.

Das neue Feature ist ein wichtiger Schutz für alle iPhones, die verloren gehen und sollte daher sofort nach dem Update aktiviert werden.

Was »Schutz für gestohlene Geräte« genau macht, wie man die Funktion aktiviert und welche Neuerungen das Update sonst noch mit sich bringt, fassen wir hier für euch zusammen.

iOS 17.3: Schutz für gestohlene Geräte

Warum solltet ihr den »Schutz für gestohlene Geräte« aktivieren? Apple führt mit iOS 17.3 eine wichtige Funktion zum Schutz der Daten auf dem iPhone ein, falls das Telefon unglücklicherweise abhanden kommt.

Im Wesentlichen ermöglicht die neue Funktion für bestimmte sicherheitsrelevante Einstellungen und Optionen eine zusätzliche Authentifizierung in Form von biometrischen Daten, also Touch ID oder Face ID.

Bei Verlust des iPhones wird es so für Dritte erschwert, an sensible Daten zu gelangen. Das macht die neue Funktion besonders wertvoll und daher solltet ihr sie aktivieren.

Folgende Einstellungen sind hierbei betroffen:

Zugriff auf im iCloud-Schlüsselbund gespeicherte Passwörter oder den Hauptschlüssel

»Verloren-Modus« ausschalten

Inhalte und Einstellungen löschen

Durchführen bestimmter Aktionen in der Wallet-App

Gespeicherte Zahlungsdaten in Safari verwenden

Das iPhone verwenden, um ein neues Gerät einzurichten

Apple hat eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für besonders sensible Daten und Informationen implementiert. So muss man sich für bestimmte Aktionen auf dem iPhone nach einer Stunde erneut per Touch ID oder Face ID authentifizieren.

Hierbei handelt es sich um die folgenden Optionen:

Kennwort für Apple ID ändern

Aktualisieren ausgewählter Apple-ID-Sicherheitseinstellungen, wie das Hinzufügen oder Entfernen eines vertrauenswürdigen Geräts

Kennwort für das iPhone ändern

Hinzufügen oder Entfernen von Face ID oder Touch ID

Wo Ist?-Funktion deaktivieren

Schutz für gestohlene Geräte deaktivieren

Wissenswert: Die zusätzliche Verzögerung von einer Stunde entfällt laut Apple, wenn ihr euch an einem sicheren Ort wie zu Hause befindet.

So aktiviert ihr den Schutz für gestohlene Geräte

Sobald ihr das Update auf iOS 17.3 installiert habt, geht wie folgt vor, um die neue Funktion »Schutz für gestohlene Geräte« zu aktivieren:

Öffnet die Einstellungen auf dem iPhone. Wechselt zu »Face ID & Code«. Scrollt runter zum Punkt »Schutz für gestohlene Geräte« und tippt auf »Schutz aktivieren«.

Weitere Neuerungen in iOS 17.3

Die neue Sicherheitsfunktion ist sicherlich das Highlight des neuen iPhone-Updates. Darüber hinaus gibt es weitere Änderungen, die mit iOS 17.3 eingeführt werden.

Apple Music mit kollaborativen Playlisten

Die neue Funktion von Apple Music zur Erstellung gemeinsamer Wiedergabelisten ist nun endgültig auf dem iPhone verfügbar. Zuvor hatte Apple das neue Feature in früheren Beta-Versionen von iOS 17.2 integriert, dann aber aufgrund diverser Fehler wieder entfernt.

Was genau machen die kollaborativen Playlisten? Über einen Link oder QR-Code könnt ihr eure Kontakte einladen, um gemeinsam an einer Playlist zu arbeiten.

Außerdem bietet Apple Music nun Emoji-Reaktionen an, die rechts neben einer Playlist zu sehen sind.

AirPlay 2 in Hotels

Wie Apple bekannt gibt, unterstützen jetzt einige Hotels das Streamen via AirPlay 2 auf ihre Fernseher. Damit können Inhalte vom iPhone, iPad oder Mac direkt auf einen AirPlay-kompatiblen TV übertragen werden, ohne dass Zugangsdaten eingegeben werden müssen.

iPhone Sturzerkennung

Apple hat die Sturzerkennung, die mit der iPhone-14- und iPhone-15-Reihe eingeführt wurde, offensichtlich weiter verfeinert.

In der Vergangenheit wurde die Sturzerkennung in verschiedenen Situationen fälschlicherweise ausgelöst, etwa auf einer Achterbahn.

Wunschlisten für iTunes-Serien und -Filme

Apple hat mit iOS 17.2 die Wunschlisten für Serien und Filme in iTunes entfernt.

Mit dem neuen Update auf iOS 17.3 könnt ihr wieder auf eure iTunes-Wunschlisten zugreifen.

AppleCare

In den iPhone-Einstellungen unter »Allgemein« werden jetzt im Abschnitt AppleCare alle mit der Apple ID verbundenen Geräte angezeigt.

Habt ihr das große Update auf iOS 17 erst kürzlich installiert, findet hier alle wichtigen Neuerungen des großen iPhone-Updates:

Mehr zum Thema iOS 17 Neuerungen: Diese 30 Funktionen machen das iPhone deutlich besser von Patrick Schneider

Download: So könnt ihr iOS 17.3 herunterladen

Das neue Update auf iOS 17.3 könnt ihr wie folgt herunterladen:

Öffnet die Einstellungen auf dem iPhone. Tippt jetzt unter »Allgemein« auf »Softwareupdate«. Wartet, bis das Update zur Auswahl auf dem Display erscheint und wählt anschließend »Laden und installieren«. Gebt das Geräte-Kennwort ein, um den Download zu starten. Nach dem Update startet das iPhone neu.

Habt ihr iOS 17.3 bereits installiert und »Schutz für gestohlene Geräte« aktiviert? Was ist eure Meinung zu dieser Funktion? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch von zukünftigen Updates? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!