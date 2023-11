iOS 17.2 Beta 4: Das sind die Neuerungen im iPhone-Update

Die vierte Beta-Version von iOS 17.2 ist da. (Bild: Wongsakorn, stock.adobe.com)

Apple werkelt weiter fleißig an iOS 17.2, während die Vorgängerversion mit vielen Neuerungen bereits für alle kompatiblen iPhones zum Download bereitsteht.

Eine der wohl größten Neuerungen der kommenden Version: die Journal-App. Damit steigt Apple in die Welt der digitalen Tagebücher ein.

Darüber hinaus gibt es in der Beta 4 - die nun auch für den Public-Channel zur Verfügung steht - weitere Neuerungen und Anpassungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

iOS 17.2 Beta 4: Standard-Klingelton kann angepasst werden

Was ist neu bei den Klingeltönen? Erstmals kann in den Einstellungen der Standard-Klingelton für alle Apps festgelegt werden. Bisher war es nicht möglich, den von den meisten Apps verwendeten Benachrichtigungston in den Einstellungen anzupassen.

Diese Option gilt jedoch nicht für Anwendungen, die in den Einstellungen der Anwendung einen eigenen Ton festlegen, wie zum Beispiel WhatsApp.

Die Option zum Ändern des Standard-Klingeltons findet sich wie gewohnt in den iPhone-Einstellungen, sofern die Beta 4 von iOS 17.2 über das Public- oder Developer-Programm installiert wurde.

iOS 17.2 Beta 4: In den Einstellungen könnt ihr den Standard-Mitteilungston anpassen.

Wechselt dazu in den Bereich »Töne & Haptik«, scrollt nach unten und wählt nun »Default Alerts« (Übersetzung noch ausstehend). Dort könnt ihr zwischen euren Benachrichtigungstönen wählen und optional das haptische Feedback nach euren Wünschen anpassen.

Der mit iOS 17 eingeführte Standard-Klingelton »Abprall« stieß in der Community offensichtlich auf Unzufriedenheit, da vermehrt Kritik an der Lautstärke geäußert wurde. Wichtige Nachrichten würden überhört werden.

Apple Music: Feature für gemeinsame Playlisten verschwindet

In früheren Beta-Versionen von iOS 17.2 war es möglich, über Apple Music mit Kontakten an gemeinsamen Wiedergabelisten zu arbeiten. Diese Option wurde nun in der vierten Beta entfernt, wie unter anderem MacRumors herausgefunden hat.

In unserem Test konnten wir zwar Kontakte zu selbst erstellten Playlists einladen, aber nicht immer. Auch das Generieren von QR-Codes war nicht möglich.

Möglicherweise arbeitet Apple an der Fehlerbehebung und integriert diese Funktion zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Kleinere Änderungen an iOS 17.2 Beta 4

Neben den größeren Anpassungen der neueste Beta-Version und Bugfixes führt Apple auch wieder kleinere Anpassungen durch, wie der oben verlinkte Artikel von MacRumors bestätigt:

AppleCare : Die Sektion in den Einstellungen wurde umbenannt in »AppleCare und Garantie«.

: Die Sektion in den Einstellungen wurde umbenannt in »AppleCare und Garantie«. ProRes-Aufnahmen : Möchtet ihr mit dem iPhone 15 Pro ProRes-Videoaufnahmen direkt auf einem externen Datenträger speichern, erscheint ein Pop-up, wenn das USB-C-Kabel zu langsam für die Übertragung ist.

: Möchtet ihr mit dem iPhone 15 Pro ProRes-Videoaufnahmen direkt auf einem externen Datenträger speichern, erscheint ein Pop-up, wenn das USB-C-Kabel zu langsam für die Übertragung ist. iTunes: Ein Code in iOS 17.2 soll bestätigen, dass zukünftig über iTunes keine TV- und Filminhalte mehr gekauft werden können. Der Hersteller möchte zukünftig wohl voll auf Apple TV setzen.

Release: Wann erscheint iOS 17.2?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Apple iOS 17.2 noch in diesem Jahr veröffentlichen wird. Die Journal-App wurde auf der WWDC 2023 für Ende des Jahres angekündigt.

Es ist daher davon auszugehen, dass die vollständige Veröffentlichung noch vor Weihnachten erfolgen wird, dies bleibt jedoch abzuwarten. Wie in der Vergangenheit kann sich das neueste Update verzögern.

Das iPhone Update auf iOS 17.2 steht mit vielen Neuerungen in den Startlöchern. Gibt es unter den vielen Funktionen eine, auf die ihr euch besonders freut, oder ist für euch nichts Interessantes dabei? Welche Funktionen wünscht ihr euch von Apple für zukünftige Updates? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!