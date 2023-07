iOS 17 Beta 4: Diese Änderungen gibt es

Neue Features in iOS 17. (Bild: Apple)

Die offizielle Veröffentlichung von iOS 17 für iPhones und iPads im September rückt immer näher und der Technologiegigant Apple hat bereits die vierte Beta seines Betriebssystems vorgestellt. In der aktuellen Beta 4 gibt es eine ganze Reihe kleinerer Verbesserungen zu entdecken.

Wir erinnern uns: Pünktlich zur Apple Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC) Anfang Juni erschien die erste Beta-Version von iOS 17. Nur zwei Wochen später veröffentlichte Apple die Beta 2. Sie brachte Crossfade-Unterstützung in Apple Music, Anpassungen in den Einstellungen und Updates für AirDrop. Die dritte Beta führte detaillierte Credits für die Musik-App ein.

Diese Verbesserungen gibt es in der vierten Beta von iOS 17

Apple stellt das Feature Photo Stream ein, daher wurde diese Funktion in der Beta 4 komplett entfernt. In den Einstellungen von iPhone und iPad gibt es nun einen neuen Schalter, mit dem AirDrop-Übertragungen durch das Aneinanderhalten von zwei Geräte deaktiviert werden können.

Außerdem hat Apple das Layout der Nachrichten-App überarbeitet: Hier wurden die Icons und das Aussehen der App leicht angepasst. Auch die Schaltflächen in der TV-App hat der Technologiegigant laut 9to5Mac überarbeitet. Euch erwartet mit der vierten Beta zudem eine aktualisierte Animation, wenn ihr bei Musikwiedergabe auf das Airplay-Icon tippt:

Auch der Sperrbildschirm hat eine kleine Frischzellenkur erhalten, denn Apple hat die dünnen Schriften wieder etwas dicker gemacht, um die Lesbarkeit auf dem Sperrbildschirm zu verbessern.

Bisher hat Apple neben der Developer Beta 4 auch eine Public Beta veröffentlicht. Eine zweite Public Beta mit den Änderungen wird für diese oder nächste Woche erwartet, schreibt 9to5Mac. Mit Sicherheit werden die Änderungen der Entwickler-Beta auch in die noch ausstehende Public Beta 2 einfließen.

Was haltet ihr von den Änderungen in der vierten Beta von iOS 17? Installiert ihr Beta-Versionen auf euren iPhones oder iPads, oder wartet ihr bis zum Release im September ab? Welche weitere Updates und Verbesserungen versprecht ihr euch von iOS für iPhone und iPad? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!