iPhone 14 Pro: Apple-Handy hilft dabei, Prothesen für Hunde zu bauen

Apple hat ein neues Video rund um das iPhone 14 Pro veröffentlicht. Der Star der Show ist darin der LiDAR-Scanner der Handys - und ein niedlicher Vierbeiner namens Trip.

In dem Video erklärt Trips Besitzerin, wie sie den vier Monate alten Hund bei sich aufnahm, nachdem er eigentlich aufgrund einer körperlichen Behinderung eingeschläfert werden sollte. Nachdem eines seiner Beine zur Schmerzlinderung amputiert wurde, konnte Trip sein Hundeleben weiterleben - musste aber mit nur drei Beinen klarkommen.

Mittlerweile hat Trip eine speziell für ihn angefertigte Prothese erhalten. Hergestellt wurde die von einem kleinen Unternehmen namens 3DPets, die zur Fertigung der Prothese einen 3D-Drucker nutzten - und ein iPhone 14 Pro.

Wie das Video verrät, war es vor der Fertigung der Prothese notwendig, ein 3D-Modell von Trip zu erstellen. Das machte das Unternehmen mit dem LiDAR-Scanner und der TrueDepth-Kamera des iPhones.

Damit wird der Hund im Video von der aufnehmenden Person umrundet. Außerdem werden seine Beine offenbar noch einmal gesondert gescannt. Das 3D-Modell taucht in Echtzeit auf dem Display des Smartphones auf und wird danach am Desktop-Computer weiter bearbeitet.

Im weiteren Verlauf des Videos sieht man dann, wie Trip mit seiner neuen Prothese durch Wald und Wiese tollt. Zwar hat ihn das fehlende Bein davon auch zuvor nicht abgehalten, mit der Prothese scheint ihm das Spielen und Rennen aber deutlich leichter zu fallen.

Was ist ein LiDAR-Scanner?

Bei dem LiDAR-Scanner (Light Detection and Ranging) handelt es sich um einen in den Pro-Modellen des iPhones integrierten Scanner. Dieser sendet unsichtbare Laserstrahlen aus, mit denen die Umgebung gescannt wird. So lassen sich Form und Entfernung eines dreidimensionalen Objekts feststellen.

Einsatz findet der LiDAR-Scanner vor allem bei AR-Anwendungen wie Spielen und Möbel-Apps, aber auch bei der realistischeren Belichtung von Fotos - und wie wir inzwischen wissen, auch beim Prothesenbau für Vierbeiner.

