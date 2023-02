Gerücht verdichtet sich: Das iPhone 15 soll dünne abgerundete Ränder erhalten

Das letzte Smartphone von Apple mit abgerundeten Displayrändern war das iPhone 11. Seither setzt das Unternehmen auf ein komplett flaches Display. Gerüchten zufolge, die heute durch einen Leaker gestärkt werden, könnte das iPhone 15 Pro zu abgerundeten Rändern zurückkehren.

Eine Optik wie die Apple Watch?

Der anonyme Leaker mit dem Namen »ShrimpApplePro« teilt auf Twitter die Info, dass das iPhone 15 Pro dünnere Ränder haben wird, als die der aktuellen iPhones der 14. Generation.

Gleichzeitig sollten sie abgerundet werden und nicht mehr flach ausfallen. Die Größe der Bildschirme bleibt hingegen unverändert. Diese Information, die er vor einigen Wochen geteilt hat, soll nun von mehreren Quellen bestätigt worden sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

ShrimpApplePro geht außerdem davon aus, dass auch die Basis-Modelle des iPhone 15 die abgerundeten Displayränder bekommen werden. Seine Quellen, die das iPhone 15 Pro Max schon gesehen haben wollen, beschreiben es als besonders schön und optisch anlehnend an den aktuellen Apple Watches.

Zusätzlich bestätigt er nochmal das schon länger kursierende Gerücht, dass auch die günstigeren iPhone 15-Handys die neue Display-Aussparung mit dem Namen Dynamic Island besitzen werden.

Bisher ist nicht genau bekannt, woher der Leaker diese Information hat. In der Vergangenheit traf ShrimpApplePro allerdings schon ins Schwarze, beispielsweise mit der Aussage, dass es kein iPhone 14 Mini geben wird.

Der Leaker glaubte allerdings auch daran, dass das iPhone 14 eine Punch Hole-Frontkamera besitzen wird, womit er offensichtlich falsch lag. Nehmt diese Information also mit einer Prise Salz, auch wenn sie bisher plausibel klingt.

Weitere Gerüchte rund um das kommende iPhone 15, könnt ihr hier nachlesen:

iPhone 15: Alle wichtigen Infos und Gerüchte zu Release, Specs, Preisen und mehr

Auch wenn das iPhone 14 Plus, das die Mini-Reihe ersetzt hat, sich bisher unter den Erwartungen von Apple verkauft, gehen wir davon aus, dass Apple an der Plus-Reihe festhalten wird. Diese und andere Infos findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.

Was präferiert ihr eher? Abgerundete Displayränder oder doch lieber eine flache Vorderseite? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!