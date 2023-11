Dreister Handy-Betrug: iPhone 15 Pro Max bei Apple bestellt, Android-Handy mit iOS bekommen

So sieht das originale iPhone 15 Pro Max aus - der Bildschirm schließt mit dem Rand ab. (Quelle: Apple, Mediamarkt)

Der Redditnutzer theEdmard schrieb am 13.11.2023 einen Post, dass er Opfer eines Betruges wurde. Obwohl alles auf den ersten Blick seriös aussah, entpuppte sich seine Bestellung mehr und mehr als ausgewachsener Scam.

Was ist passiert?

Am Samstag nahm theEdmard sein bestelltes iPhone Pro Max per DPD-Lieferung entgegen. Zuvor verfolgte er die Lieferung über die Apple-Webseite und alles schien normal zu sein. Doch als er das Paket in den Händen hielt, fiel ihm relativ bald auf, dass etwas nicht stimmte.

Auf den ersten Blick sah die Box äußerlich legitim aus. Keine Schäden, das normale Print und auch die Rückseite schien in Ordnung zu sein. Bilder davon veröffentlichte er auf imgur:

Auf den ersten Blick scheint alles legitim zu sein. Keine Fake-Logos, passende Codes, eine originale Rückseite - also alles normal? (Collage der Quelle: theEdmard, Imgur)

Doch dann öffnete die Box und entdeckte sofort eine Bildschirmschutzfolie. Zuerst dachte er, dass ihm eine Reklamation gesendet wurde. Die Innenseite schien etwas beschädigt zu sein, was diese These stützen könnte.

Er schaltete das iPhone schließlich an und bemerkte, dass der Bildschirm kein OLED war und an der Unterseite nicht mit dem Gehäuserand abschloss, sodass ein schwarzer Rand zu sehen war. Wie im Titelbild zu sehen, ist das beim Original nicht der Fall. Doch das war noch nicht alles:

Nach dem Einschalten wurde ich mit einem sehr dürftigen Einrichtungsprozess begrüßt und ich erkannte sofort, dass es sich um ein Android-Gerät in einer Apple-Hülle handelt. theEdmard, Reddit

Der Reddit-Nutzer fiel also nicht auf diesen Fake herein und übersprang sämtliche Einrichtungsbildschirme. Das Smartphone hatte bereits Facebook, YouTube und TikTok installiert. Laut theEdmard war das Betriebssystem fehlerhaft und wenn man in den Kameraeinstellungen herumschraubte, stürzte es sogar ganz ab.

Nach und nach bröckelte die Illusion des Fakes. Ein kaputter Karton, ein falscher Bildschirm und Schutzfolie, die nicht einmal auf das Modell zu passen scheint. (Collage der Quelle: theEdmard, imgur)

theEdmards größte Sorge: Was passiert, wenn Menschen auf den Apple-Betrug hereinfallen?

Das Paket muss also irgendwo auf dem Weg vom Apple-Store zum Kunden aufgemacht und ausgetauscht worden sein, was natürlich einiges an kriminellen Aufwand bedeutet.

In seinem Post meint er, dass er sich sorge, dass vermutlich viele Menschen diese iPhone-Fakes bekommen und davon wiederum eine Handvoll auf diesen Betrug hereinfallen. Wer nicht aufpasst, loggt sich also in seine Apple-ID, seinem Facebook-Konto, Google und weiteren Accounts ein – doch wohin fließen diese Daten?

Hoffen sie (die Betrüger, Anmerkung der Redaktion), in mein WiFi-Netzwerk zu gelangen oder Anmeldedaten für andere Dinge zu erhalten? Was wäre, wenn ich versuchen würde, meinen Apple Wallet einzurichten? Die App ist auf dem Startbildschirm zu sehen, wenn ich das Handy anschalte. theEdmard, Reddit

Das schreibt theEdmard in seinem Redditpost unter r/apple, der mittlerweile über 800 Upvotes besitzt. Er habe natürlich dem Apple-Support ein Ticket geschrieben. Zum Schluss warnt er andere Nutzer davor, solche Gerät auf keinen Fall mit dem eigenen WiFi-Netzwerk verbinden zu lassen und rätselt, wie und wo dieser Betrug auf dem Weg stattgefunden haben könnte.

Dieser Betrug hatte vermutlich System, da der Nutzer das iPhone von der Bestellung in einem offiziellen Applestore über alle Kanäle bis zur Haustür verfolgen konnte. Irgendwo in dieser Kette schien der Austausch stattgefunden zu haben. Was denkt ihr über diesen Betrug? Kennt ihr aus eurem Umfeld ein ähnliches Szenario? Wurdet ihr vielleicht schon einmal selbst Opfer von einem Betrug dieser Art? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.