iPhone 16 Pro Farben: So sollen Apples neue Premium-Modelle aussehen

iPhone 16 Pro: Kommen die beiden Farben Grau und Gold zurück? (Bild: Majin Bu, via X)

Schlicht - mit einem Wort lässt sich das Farbkonzept der aktuellen iPhone 15 Pro-Modelle mit titanbeschichtetem Gehäuse am besten beschreiben. Weiß, Natur, Schwarz und einem Blau, das eher ins dunkle übergeht.

Umso weniger abwegig sind die neuen Bilder, die jetzt vom angeblichen iPhone 16 Pro aufgetaucht sind.

iPhone 16 Pro in Grau und Wüstengold?

Ausgangspunkt der Bilder ist der Leaker Majin Bu, der über X die vermeintlichen Farben der kommenden iPhone 16 Pro-Modelle teilt, wie oben im Teaserbild ersichtlich. Rückblickend zieht der Nutzer eine gemischte Erfolgsbilanz.

Ganz abwegig sind die Hinweise auf die für 2024 geplanten Modelle jedoch nicht. Apple wagt sich bei der Pro-Serie nicht an auffällige Farben, im Gegensatz zur Standard-Serie, die in den meisten Fällen mit knalligen Farben aufwartet.

Auch das Grau und das Wüstengold erinnern an frühere iPhone-Modelle, die in den Farben »Gold« und »Spacegrau« in Form des iPhone 6 auf den Markt kamen.

Die Farbe Gold ist im letzten Jahr aus dem Sortiment verschwunden und es ist sehr wahrscheinlich, dass Apple die bisherige exklusive Farbe »Blau« nicht weiterführen wird.

Eine Rückkehr zu den »alten« Farben ist also nicht unwahrscheinlich. Neben den Farben kursieren noch weitere Bilder zum Aussehen der Pro- und Non-Pro-Serie im Netz.

iPhone 16 (Pro): Kommt ein neues Kamera-Modul?

Apple hat das bestehende Kameramodul der Pro-Serie seit dem iPhone 11 Pro nicht mehr verändert. Nun tauchen Bilder im Netz auf, die auf eine Änderung schließen lassen.

Allerdings sollen die Bilder nur den internen Tests von Apple ähneln.

Auch das Standardmodell soll ein neues Element auf der Rückseite bekommen. Hier hat Apple in der Vergangenheit die Anordnung der Linsen leicht verändert, vermutlich um eine Abgrenzung zur letzten Generation zu schaffen.

Umso wahrscheinlicher ist es, dass Apple auch bei der nächsten Generation eine Änderung vornehmen wird, um das iPhone 16 besser von älteren Modellen unterscheiden zu können.

Das Kamera-Element auf der Rückseite des iPhone 16 (Standardmodell) wird sich vermutlich erneut ändern. (Quelle: MacRumors)

MacRumors berichtet, dass es die »Echtheit des Komponentendesigns« für das Kamera-Element »unabhängig verifizieren« konnten.

Wir halten daher die Anpassung der Kamera an die Standardreihe für wahrscheinlicher als das »Fidget-Spinner«-Design auf der Rückseite des kommenden iPhone 16 Pro.

Schon gewusst: Anders als in den letzten Jahren sollen sowohl Standard- und Pro-Modelle mit dem gleichen Chip ausgestattet werden, namentlich A18. Auch die neue kapazitive Seitentaste mit haptischem Feedback soll sich über das gesamte Line-up erstrecken. Vollkommene Gewissheit über Farben und Ausstattung werden wir vermutlich erst im September dieses Jahres erhalten.