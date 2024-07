Das iPhone 17 Pro bekommt wohl ein praktisches Kameraupgrade, auf das sich das Warten wirklich lohnt

Eine variable Blende an der iPhone-Kamera könnte tatsächlich eine Neuerung sein, die mal spürbar wäre. Zumindest für diejenigen, die sich kreativ mit einem so kleinen Formfaktor (im Vergleich zu einer »richtigen« Kamera) austoben wollen.



Die Kombination aus variabler (mechanischen) Blende und einer möglichen Capture-Taste klingt für mich verlockend genug, um auf das Modell im nächsten Jahr zu warten. Zumindest dann, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir ein iPhone 16 (Pro) zuzulegen.



Allerdings handelt es sich um ein sehr frühes Gerücht. Immerhin müssen wir noch über ein Jahr auf das iPhone 17 warten. Wer weiß, was bis dahin noch alles in der Gerüchteküche brodelt.