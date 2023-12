Sieben iPhone-Features, die uns in Deutschland vorenthalten werden

Die Apple Card ist eines der sieben Features, die nur in den USA verfügbar sind. (Bild: Apple)

Das iPhone-Betriebssystem iOS ist inzwischen bei Version 17 angekommen. Jahrelange Zeit also, um mit Features und Funktionen vollgepackt zu werden. Trotzdem sind einige von ihnen nicht überall verfügbar. Sieben besonders nützliche sind nur in den USA verfügbar.

Pannenservice über Satellit

Mit iOS 17 können alle iPhones ab dem iPhone 14 einen Pannenservice über Satellitenverbindung rufen. So müssen sich iPhone-Nutzer selbst in einem Funkloch keine Sorgen machen, sollte das Auto den Geist aufgeben. Apple arbeitet hierfür mit dem Fahrzeug-Service-Unternehmen »AAA« zusammen.

Laut Apple »startet« der Dienst in den USA, was impliziert, dass er einmal auch in weiteren Ländern verfügbar sein wird.

Aufladen mit grüner Energie

Mit iOS 16.1 wurde das »Clean Energy Charging«-Feature eingeführt, das nur in den USA verfügbar ist. Ist es aktiv, versucht das iPhone die Ladezeiten so zu legen, dass mehr nachhaltige Energie verfügbar ist. Apple hat das Feature bisher nicht für andere Länder angekündigt und es gibt auch keine Hinweise dafür.

Wallet IDs

In vier US-Bundesstaaten kann man sich per iPhone oder Apple Watch ausweisen. (Bild: Apple)

Dieses Feature ist sogar nur in einigen Staaten der USA verfügbar und nicht in allen. iPhone-Nutzer können ihren Führerschein und Personalausweis in der Wallet-App abspeichern und sich damit legal über das iPhone oder die Apple Watch ausweisen.

Das Feature funktioniert aktuell nur in Arizona, Colorado, Maryland und Georgia. Weitere Staaten sollen zwar folgen, jedoch gibt es keine Hinweise für einen internationalen Rollout des Features.

Apple Card

Die Apple Card wurde schon 2019 eingeführt und hat bis heute die Vereinigten Staaten nicht verlassen. Apples Kreditkarte kann vollständig über die Wallet-App auf dem iPhone verwaltet werden, wobei auch eine physische Version erhältlich ist. Die kann in Geschäften genutzt werden, die keine kontaktlosen Zahlungen akzeptieren.

Es gibt keine Gebühren außer Zinsen. Dazu bietet sie 3 Prozent Cashback, das als Daily Cash bekannt ist. Apples Partner für Apple Card ist aktuell noch Goldman Sachs. Die iPhone-Macher wollen jedoch in den nächsten 12 bis 15 Monaten den Vertrag beenden - die Zukunft der Karte ist also noch ungewiss.

Es gibt bisher nur wenige Hinweise für eine Einführung der Kreditkarte in anderen Ländern - Kanada, um genau zu sein. Dort fand eine Markenanmeldung statt. Internationale Pläne sind nicht bekannt.

Apple Card Savings

Da die Apple Card bei uns nicht verfügbar ist, sind auch keine weiteren Features verfügbar, die auf diese ausgelegt sind. Eines davon sind Apple Card Savings, das in diesem Jahr für die Wallet-App eingeführt wurden.

Das Feature erlaubt es Apple-Card-Inhabern, Zinsen auf ihr Daily Cash und andere Bargeldeinlagen zu verdienen. Das Sparkonto mit hoher Rendite hat einen Jahreszins (APY) von 4,15 Prozent - ohne Gebühren, ohne Mindesteinzahlungen und ohne Mindestguthaben-Anforderungen.

Apple Cash

Mit diesem Feature kann man über die Apps Wallet und Messages Geld versenden, anfordern oder erhalten. iPhone-Nutzer können ihr Apple-Cash-Guthaben auf ein verbundenes Bankkonto übertragen.

Das Feature ist, wie alle anderen auf dieser Liste, nur in den USA verfügbar und könnte bald in Kanada starten, weil Apple dort die Marke angemeldet hat.

Apple Pay Later

Wieder ein Finanz-Feature: Mit Apple Pay Later können amerikanische iPhone- und iPad-Nutzer Bestellungen zwischen 75 und 1.000 US-Dollar in vier Teilzahlungen aufteilen, die über einen Zeitraum von sechs Wochen bezahlt werden. Dabei werden keine Zinsen oder andere Gebühren fällig.

Wünscht ihr euch eines oder mehrere dieser Funktionen für den deutschen Markt? Welches davon findet ihr am interessantesten oder könnt ihr auf sie alle gut verzichten? Welche iOS-Features wünscht ihr euch für zukünftige Iterationen des Betriebssystems und an welchen Ecken und Kanten sollte Apple noch feilen? Schreibt es uns in die Kommentare!