iOS 17.1: Diese coolen Features erwarten euch im nächsten iPhone-Update

iOS 17.1 hat weitere Verbesserungen im Gepäck.

Das iPhone erhielt mit iOS 17 ein weiteres großes Update mit zahlreichen neuen Funktionen, von Personalisierungsmöglichkeiten bis hin zum Smart Display.

Allerdings haben es nicht alle geplanten Funktionen in das große iPhone-Update geschafft. Ein Teil davon wird mit iOS 17.1 in das Apple-Smartphone integriert, wie die bisherigen Beta-Versionen vermuten lassen. Nachfolgend eine Liste der kommenden Funktionen.

Weitere Optionen für Standby

Der Standby-Modus bekommt unter iOS 17.1 mehr Optionen zu Auswahl.

Mit dem neuen Standby-Modus verwandelt sich das iPhone in ein Smart Display und kann neben der Uhr weitere Widgets wie die Steuerung von Smart-Home-Geräten anzeigen.

Mit iOS 17.1 fügt Apple weitere Einstellungsmöglichkeiten für den Ruhezustand hinzu. So kann ausgewählt werden, ob und wann das Display ausgeschaltet werden soll:

Automatisch

Nach 20 Sekunden

Nie

Außerdem wird wahrscheinlich die Menüansicht leicht überarbeitet.

Taschenlampen-Anzeige für Dynamic Island

Die Taschenlampe kann über die Dynamic Island schnell ausgeschaltet werden.

Mit der iPhone 15-Serie kommen weitere iPhone-Modelle zur Party der Dynamic Island. Schaltet ihr die Taschenlampe ein, erscheint auf der Insel ein Symbol für die Taschenlampe.

Mithilfe dieses dynamischen Widgets könnt ihr die Taschenlampe schnell wieder ausschalten. Diese Anzeige ist derzeit allerdings nur auf das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max beschränkt.

Mit iOS 17.1 kommt diese Anzeige auf alle iPhone-Modelle mit der Dynamic Island.

Controller Unterstützung

iOS 17.1 bringt wohl die Unterstützung für einen klassischen Controller mit.

Apples mobile Betriebssysteme iOS 17 und iPadOS 17 unterstützen eine große Bandbreite an Controllern. Das nächste Update bringt wohl die Unterstützung des Nintendo Switch N64-Controller mit. Ob diese Funktion tatsächlich integriert wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Bild erweitern

Möchtet ihr ein zu klein geratenes Bild als Hintergrund und für den Sperrbildschirm festlegen, gibt es jetzt eine neue Option, um das Bild auf die richtige Größe anzupassen.

Mehr Sperrbildschirm-Optionen

Nutzt ihr »Zufällige Fotos« für den Sperrbildschirm, um immer ein anderes Foto eurer Galerie angezeigt zu bekommen, gibt es gute Nachrichten.

In Zukunft wird es möglich sein, der Bildauswahl bestimmte Fotoalben hinzuzufügen. Bisher konnten nur einzelne Bilder manuell ausgewählt oder auf Personen oder Natur beschränkt werden. Die Häufigkeit, mit der ein neues Bild auf dem Lockscreen erscheint, bleibt gleich.

Doppeltippen auf der Apple Watch

Mit der Apple Watch per Fingertipp den Anrufen annehmen.

Die Funktion »Double Tap« kommt mit watchOS 10.1 auf die Smartwatch. Die Optionen dazu finden sich unter iOS 17.1 in der Apple Watch-App.

Mit Double Tap auf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 kann man Anrufe annehmen, Musik steuern oder den Timer stoppen - einfach mit Daumen und Zeigefinger zusammen tippen.

AirDrop über das Internet

Via NameDrop können mit iOS 17.1 ganz leicht Kontakte übertragen werden. Ihr müsst lediglich zwei iPhones übereinander halten. Anschließend kann der Transfer starten.

Bisher müssen sich die beiden Geräte allerdings immer in der Nähe befinden. Zukünftig reicht die Verbindung der beiden iPhones aus. Die zu transferierenden Daten können anschließend bequem über das Internet übertragen werden.

Apple Music

Ein kleines Facelifting erhält auch Apple Music in der nächsten iOS-Version:

Playlisten können mit Artwork-Stilen verfeinert werden, um sie optisch hervorzuheben. Insgesamt werden acht Stile mit geometrischen Formen und Farbverläufen zur Verfügung stehen, wobei die vorgeschlagenen Farben auf dem ersten Titel der Playlist basieren.

Haltet ihr auf dem Startbildschirm lange auf das App-Icon von Apple Music gedrückt, könnt ihr die Option »Lieblingssongs abspielen« auswählen.

Apple Music bekommt jetzt eine neue Funktion, um Songs, Alben, Playlists und Künstler zu favorisieren. Dieses Feature hat zukünftig Einfluss auf die Empfehlungen sowie das »Wird jetzt gespielt«-Widget im Sperrbildschirm. Dieses System soll dazu beitragen, dass Songs passend zur aktuellen Wiedergabeliste vorgeschlagen werden. Ein Stern gilt als Favorit, während ein Punkt den am häufigsten gespielten Musiktitel kennzeichnet.

Einhandmodus

Der Einhandmodus unter den Bedienungshilfen wird leicht optimiert. Bei iPhones mit der Dynamic Island wird bisher das Hintergrundbild stark gedimmt und die Dynamic Island war auf dem Bildschirm zweimal zu sehen.

Mit der neuen Version wird der Hintergrund schwarz und es ist nur die Dynamic Island des bedienbaren Bildausschnitts sichtbar.

Keine Anzeichen der Journal-App

Bisher gibt es leider keine konkreten Hinweise darauf, dass die Journal-App mit iOS 17.1 in das Betriebssystem integriert wird.

Apple kündigte diese Option allerdings noch für 2023 an. Es ist daher gut möglich, dass wir die hauseigene App mit iOS 17.2 zu sehen bekommen.

Was ist eure bisherige Meinung zu iOS 17.1? Findet ihr die Verbesserungen in Ordnung oder habt ihr auf die Tagebuch-App von Apple gehofft? Schreibt es in die Kommentare!