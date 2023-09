iOS 17.1 Beta 1: Die kommende iPhone-Version unterstützt einen ikonischen Nintendo-Controller

Unter iOS 17.1 wird der N64-Controller der Nintendo Switch unterstützt (Bild: Nintendo)

Wie nicht anders zu erwarten, kommt kurz nach der Veröffentlichung des großen iPhone-Updates die erste Beta zu iOS 17.1 (via MacRumors).

Während die von uns in der Redaktion sehnlichst erwartete Journal-App immer noch auf sich warten lässt, werfen wir einen Blick auf die kleinen Verbesserungen, die uns mit dem kommenden iOS 17.1-Update erwarten.

AirDrop

Um Daten zwischen zwei iPhones zu übertragen, müssen die Geräte nur nah aneinander gehalten werden, was nostalgisch an die Zeiten der Infrarot-Schnittstelle erinnert.

Warum? Weil sich die beiden Handys nicht voneinander entfernen durften, bis die Übertragung abgeschlossen war. Das ändert iOS 17.1.

Der Datentransfer wird nun einfach per Mobilfunk oder WLAN fortgesetzt. Wenn man also große Datenmengen übertragen will, muss die Verbindung lediglich einmal hergestellt werden.

NameDrop auf der Apple Watch

Mit watchOS 10.1 und iOS 17.1 ist die Verbindung zwischen iPhone und Apple Watch via NameDrop möglich.

Somit können Kontaktinformationen zwischen Handy und Smartwatch übertragen werden.

Apple Music

Apple Music bekommt jetzt eine neue Funktion, um Songs, Alben, Playlists und Künstler zu favorisieren. Dieses Feature hat zukünftig Einfluss auf die Empfehlungen sowie das »Wird jetzt gespielt«-Widget im Sperrbildschirm.

Dieses System soll dazu beitragen, dass Songs passend zur aktuellen Wiedergabeliste vorgeschlagen werden. Ein Stern gilt als Favorit, während ein Punkt den am häufigsten gespielten Musiktitel kennzeichnet.

Dynamic Island

Wenn die Taschenlampe aktiviert wird, folgt jetzt ein Taschenlampensymbol auf der Dynamic Island. Diese Funktion landet nun auf alle Apple-Smartphones mit der neuen Displayaussparung:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

Zuvor war dieses Feature auf die iPhone 15 Pro-Serie beschränkt. So kann das Licht mit einem Fingertipp ausgeschaltet werden.

N64-Controller

Wie ein X-User herausgefunden haben möchte, wird unter der neuen Version der N64 Controller der Nintendo Switch unterstützt. Es fehlen nur noch weitere Nintendo-Spiele für iOS.

Hintergrundbilder

Passt das ausgewählte Hintergrundbild nicht zur Displaygröße, gibt es jetzt die »Erweitern«-Funktion, um das Bild auf die entsprechende Größe anzupassen.

Gibt es in iOS 17.1 weitere Funktionen, die im Artikel nicht genannt wurden? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!