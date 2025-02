Das iPhone 16e ist da: Alle Infos zum neuen Apple-Handy

Das iPhone 16e (ehemals iPhone SE) wurde vorgestellt. Der A18-Chip ebnet zudem den Weg für Apple Intelligence.

In aller Stille hat Apple per Pressemitteilung das iPhone SE 4, pardon, iPhone 16e vorgestellt. Das neue Smartphone kommt mit einigen Neuerungen der letzten Generationen und einem großen Preisschild.

Wann ist der Release? Ab dem 21. Februar 2025 nimmt der Hersteller eure Vorbestellungen entgegen, Liefertermin sowie Verkaufsstart ist der 28. Februar 2025.

Wir fassen für euch alle wichtigen Details zum neuen iPhone zusammen.

Schnellnavigation:

iPhone 16e Preis: Was kostet das neue iPhone?

Die Preise des iPhone 16e sind abhängig von der Speicherkonfiguration des Smartphones:

iPhone 16e mit 128 GByte Speicher: 699 Euro

iPhone 16e mit 256 GByte Speicher: 829 Euro

iPhone 16e mit 512 GByte Speicher 1079 Euro

Ein SD-Kartensteckplatz ist typischerweise auch nicht auf dem »Budget«-iPhone vorhanden.

In welchen Farben ist das iPhone 16e erhältlich?

Apple stellt zwei Farben für das iPhone 16e zur Verfügung:

Schwarz

Weiß

Die bunte Vielfalt fehlt beim iPhone 16e. Apple belässt die Auswahl bei Schwarz und Weiß.

iPhone 16e Specs

Gerüstet für Apple Intelligence

Der Hersteller spendiert dem neuen iPhone 16e den aktuellen A18-Chip, den wir bereits aus dem iPhone 16 kennen. Damit unterstützt das Smartphone Apple Intelligence. Wer sich also für KI interessiert, kann mit dem neuen SE-Modell am günstigsten einsteigen.

In naher Zukunft soll es weitere Verbesserungen für die KI Suite geben, von denen man ebenfalls profitieren kann. Der leistungsstarke Chip wird zudem von vermutlich 8 GByte Arbeitsspeicher unterstützt.

Apple Intelligence wird in Deutschland im April 2025 erscheinen, voraussichtlich mit dem Update auf iOS 18.4. Alle Informationen dazu findet ihr im folgenden Artikel:

Mehr zum Thema iOS 18.4 bringt Apple Intelligence schon bald nach Deutschland, doch ein Feature lässt wohl auf sich warten von Marinus Martin

iPhone 16e: Apple ersetzt Touch ID durch Face ID

Wie bereits im Vorfeld durchsickerte, verabschiedet sich Apple zumindest im Smartphone-Bereich von Touch ID. Stattdessen wird die altbekannte Notch mit Face ID integriert.

Das Display kommt auf 6,1 Zoll , löst mit 2532 x 1170 Pixeln (460 ppi) auf und unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 60 Hertz. Insgesamt misst das Aluminiumgehäuse 146,7 x 71,5 x 7,80 Millimeter.

, löst mit 2532 x 1170 Pixeln (460 ppi) auf und unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 60 Hertz. Insgesamt misst das Aluminiumgehäuse 146,7 x 71,5 x 7,80 Millimeter. Ceramic Shield 2 schützt das iPhone laut Hersteller ausreichend gegen Bruch und Kratzer. Eine IP68-Zertifizierung sorgt für die Abweisung von Wasser sowie Staub.

laut Hersteller ausreichend gegen Bruch und Kratzer. Eine IP68-Zertifizierung sorgt für die Abweisung von Wasser sowie Staub. Die maximale Helligkeit des Bildschirms beträgt 1200 Nits.

iPhone 16e: Weiterhin nur eine Kamera

Es war zu erwarten, dass Apple dem iPhone 16e nur eine Kamera spendiert. Wer mehr Flexibilität wünscht, muss also tiefer in die Tasche greifen (zumindest bei den neuen Modellen).

Die Kamera löst mit 48 Megapixeln auf (f/1.6, wahlweise 24 Megapixel Modus).

(f/1.6, wahlweise 24 Megapixel Modus). Im (HDR-)Videomodus unterstützt das iPhone 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde sowie 1080p mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde.

Auf der Vorderseite löst die Frontkamera mit 12 Megapixel (f/1.9) auf.

Das iPhone 16e kommt nur mit einer Kamera aus, die immerhin auf Papier solide Werte aufweist.

Der Mute Switch bleibt nicht erhalten

Die Dummy-Bilder im Vorfeld zeigten also tatsächlich das neue iPhone 16e, zumindest in gewisser Weise. Apple hält beim Budget-iPhone nicht am Mute Switch fest und setzt auf den Action Button.

iPhone 16e ohne MagSafe

Leider bietet das iPhone 16e keine MagSafe-Unterstützung. Immerhin unterstützt das Smartphone kabelloses Laden bis zu 7,5 Watt via Qi mit.

Laut Apple erreicht das Modell eine maximale Videowiedergabe von 26 Stunden. Die tatsächliche Laufzeit hängt wie immer von der Nutzung des Geräts ab. Erste Tests werden zeigen, wie sich das Smartphone in dieser Hinsicht schlägt.

iPhone 16e mit USB-C

Der Lightning-Anschluss gehört der Vergangenheit an. Folgerichtig setzt Apple auch beim neuen iPhone 16e auf einen USB-C-Anschluss an der Unterseite des Gehäuses. Allerdings muss man sich mit USB 2.0 begnügen, das heißt: maximal 480 Mbit/s.

Dafür setzt der Hersteller bei der Konnektivität auf aktuellere Standards:

WiFi 6

Bluetooth 5.3

Satellitenverbindung

Was haltet ihr von der Neuankündigung des iPhone 16e? Stimmt der Preis oder setzt Apple die Messlatte zu hoch? Was vermisst ihr am neuen »SE-Modell«? Gebt ihr euch mit 60 Hertz zufrieden oder ist das der Dealbreaker? Wie steht ihr dazu, dass Apple keine MagSafe-Kompatibilität integriert? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!