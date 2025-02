iOS 18.4 bringt Apple Intelligence schon bald nach Deutschland, doch ein Feature lässt wohl auf sich warten

Apple Intelligence kommt schon bald auch nach Deutschland – doch wahrscheinlich ohne ein Siri-Upgrade. (Bild: gguy – stock.adobe.com)

Im April 2025 soll Apple Intelligence endlich auch in Deutschland ausgerollt werden. Das hatte der Hersteller aus Cupertino im vergangenen Oktober angekündigt.

Erwartet wird, dass die KI-Funktionen zusammen mit dem iPhone-Update iOS 18.4 kommen, dessen erste Beta schon in dieser Woche veröffentlicht werden könnte – möglicherweise zusammen mit der Ankündigung des iPhone SE 4. Allerdings wird womöglich ein erwartetes Feature fehlen.

Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman sollte das Update ursprünglich nämlich ein großes Upgrade für Siri mitbringen, welches Apple bereits auf seiner World Wide Developer Conference (WWDC) im vergangenen Sommer vorstellte. Doch dessen Veröffentlichung scheint sich nun zu verzögern.

»Siri 2.0« soll drei neue Kernfunktionen erhalten

Die Sprachassistenz soll künftig enger mit Apple Intelligence verzahnt werden und so insgesamt deutlich mächtiger werden.

Drei neue Kernfunktionen sind für »Siri 2.0« geplant:

Persönliches Kontextverständnis

Siri soll mit Inhalten aus E-Mails, Nachrichten, Fotos und Co. zurechtkommen und persönliche Fragen dazu beantworten. Erhaltet ihr etwa eine Nachricht mit einer Kinoeinladung samt Termin, könnt ihr Siri fragen, wann die Vorstellung beginnt oder ähnliches.

Siri soll mit Inhalten aus E-Mails, Nachrichten, Fotos und Co. zurechtkommen und persönliche Fragen dazu beantworten. Erhaltet ihr etwa eine Nachricht mit einer Kinoeinladung samt Termin, könnt ihr Siri fragen, wann die Vorstellung beginnt oder ähnliches. Bildschirminhalte erkennen und interpretieren

Mit dem Update soll Siri auch in der Lage sein, Bildschirminhalte zu verstehen. Wenn ihr von Freunden in ein Café eingeladen werdet, soll sie Sprachassistenz Anfragen wie »Wie lange brauche ich von zu Hause dorthin?« verstehen können.

Mit dem Update soll Siri auch in der Lage sein, Bildschirminhalte zu verstehen. Wenn ihr von Freunden in ein Café eingeladen werdet, soll sie Sprachassistenz Anfragen wie »Wie lange brauche ich von zu Hause dorthin?« verstehen können. Zugriff auf Apps

Darüber hinaus soll Siri Zugriff auf Apps erhalten. Damit soll es dann unter anderem möglich sein, etwa Fotos per Sprachbefehl mit Filtern zu versehen et cetera.

Laut Gurman sei der Hersteller aber noch nicht so weit, diese Features mit iOS 18.4 ausrollen zu können. Grund dafür seien Software-Probleme, die derzeit noch bei internen Tests auftauchten.

Release mit iOS 18.5 oder iOS 19

Der Release neuer Siri-Funktionen könnte sich damit also noch verzögern und möglicherweise erst zusammen mit iOS 18.5 Richtung Mai kommen.

Womöglich sehen wir die »bessere« Siri aber auch erst in iOS 19, dessen erste Beta im Juni nach der Vorstellung auf der diesjährigen WWDC zur Verfügung stehen dürfte.

Freut ihr euch schon auf Apple Intelligence in Deutschland? Welches Feature würdet ihr wohl am häufigsten nutzen? Oder interessiert ihr euch gar nicht für die KI-Funktionen, da sie aus eurer Sicht keinen Mehrwert schaffen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.