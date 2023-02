Apple: Eines der beliebtesten iPhone-Modelle könnte doch noch kommen - und Fans enttäuschen

Die Entwicklung eines iPhone SE scheint nicht mehr gestoppt zu sein, so der gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo auf Twitter. In der Vergangenheit haben viele Hinweise darauf gedeutet, dass Apple kein Budget-iPhone in absehbarer Zeit veröffentlichen wird.

Das SE-Modell zeichnete sich in der Vergangenheit durch seinen kleineren Formfaktor ab (4,7 Zoll), im Gegensatz zu den größeren 6,1-Zoll- und 6,7-Zoll-Modellen. Die neuen Hinweise könnten damit die letzte Hoffnung auf ein zukünftiges handliches iPhone begraben.

Apples iPhone SE könnte ein überarbeitetes iPhone 14 werden

Der Analyst Kuo behauptet auf Twitter, dass sich das iPhone SE stark an das aktuelle iPhone 14 anlehnen wird - bedeutet: 6,1 Zoll samt OLED-Display. Lediglich die dünneren Bildschirmränder heben sich vom teuren Modell ab.

Das derzeit aktuelle iPhone SE kommt mit einem wesentlich kleineren Display daher. Das Smartphone misst 4,7 Zoll in der Diagonale und ist noch mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet.

Käufer, die sich bisher für das SE-Modell aufgrund des Formfaktors entschieden haben, könnten also enttäuscht werden. Ein iPhone 15 Mini scheint für 2023 ebenfalls nicht auf den Plänen von Apple zu stehen. Sollten die Gerüchte sich bewahrheiten, gibt es in absehbarer Zeit kein neues iPhone für schmalere Hände.

Warum nimmt Apple die Entwicklung wieder auf?

Der Grund ist wohl auf den verwendeten Chip zurückzuführen, den Apple für das Mittelklasse-Smartphone plant. Bisher musste sich das Unternehmen auf den Hersteller Qualcomm verlassen.

Intern sei allerdings die Sorge gewesen, dass der eigene Chip für das iPhone SE nicht mit dem Qualcomm-Prozessor mithalten könnte.

Wird das neue SE-Modell noch 2023 erwartet? Laut Kuo plant Apple die Massenproduktion Anfang Januar 2024. Demnach wird das Smartphone erst im Frühjahr 2024 erwartet.

Ein SE-Modell ohne SE-Formfaktor? Was haltet ihr von einem günstigeren iPhone, das statt 4,7 Zoll ganze 6,1 Zoll in der Bildschirmdiagonale misst? Werdet ihr damit in Zukunft auf ein iPhone weiter verzichten und beim iPhone 13 Mini bleiben? Oder schwenkt ihr euren Blick auf die Android-Konkurrenz nach einem kleineren Smartphone? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!