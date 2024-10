Noch vor dem iPhone 17 könnte Apple ein neues iPhone veröffentlichen – und es soll nur etwa 500 Euro kosten

Das iPhone SE 3 verfügt noch über einen Fingerabdrucksensor. Der Nachfolger wird diesen wohl nicht mehr haben.

Ein neuer Leak enthüllt die wichtigsten technischen Daten vom iPhone SE 4. Das Handy bekommt nicht nur wichtige Upgrades im Vergleich zum Vorgänger, sondern soll auch besonders erschwinglich werden – zumindest für ein iPhone.

Darum ist das wichtig: Noch vor dem iPhone 17 könnte das iPhone SE 4 erscheinen. Das Handy könnte somit bald der günstigste Einstieg in die iOS-Welt mit einem neuen iPhone und aktueller Hardware werden.

Im Detail: Dieser neue Leak stammt von X-Nutzer Jukanlosreve. Die geteilten Informationen decken sich mit Leaks der Vergangenheit. Hier sind die technischen Daten im Überblick:

Modell iPhone SE (4. Generation) Prozessor A18 (t8142, TSMC N3E) Arbeitsspeicher LPDDR5X 8 GByte Speicherkapazität Ab 128 GByte Hauptkamera 48 MP, Sony IMX904 (gestapelter 1/1.56”-Sensor) Frontkamera 12 MP, mit Autofokus (F/1.9-Blende) Gewicht 165 Gramm Anschlüsse USB-C Bildschirmgröße- und -Typ OLED 6,06-Zoll mit Notch und Ceramic Shield Bildschirmhelligkeit Maximal 800 Nits Bildschirmauflösung 2532 x 1170 Pixel, 460 ppi, 19,5:9-Seitenverhältnis Bildschirmwiederholrate LTPS 60 Hertz Biometrik Face ID Schutz IP68 Aufladen 20 Watt USB-PD, 15 Watt Qi2 und MagSafe Konnektivität Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, UWB (U1) 5G-Modem Apple-Modem (TSMC, Codename Centauri)

Leistung auf iPhone 16-Niveau: Das neue iPhone SE soll von einem A18-Prozessor angetrieben werden. Dieser steckt auch im iPhone 16.

Außerdem stehen dem Handy acht Gigabyte RAM zur Verfügung, was ein guter Hinweis dafür ist, dass es mit den neuen Apple Intelligence-Funktionen kompatibel ist.

Eine gute Hauptkamera, aber nicht mehr: Wer zum SE-Modell greift, wird wohl weiterhin nur eine einzige Kamera auf der Rückseite des Handys haben.

Dafür verbaut Apple wohl denselben Sensor, der auch in der Hauptkamera des iPhone 16 steckt. Auf ein Ultraweitwinkel oder optischen Zoom muss verzichtet werden.

Touch-ID hat ausgedient: Das aktuell verfügbare iPhone SE 3 ist das letzte Apple-Handy, das noch auf einen Fingerabdrucksensor setzt. Der Nachfolger soll auf Face ID setzen.

Preis und Verfügbarkeit: Laut dem Leaker wird das Handy im März 2025 vorgestellt. Der Preis soll zwischen 500 und 550 US-Dollar liegen.

Was haltet ihr von den bisher bekannten Informationen zum iPhone SE 4? Würdet ihr euch das Handy kaufen? Gibt es Features, die ihr besonders spannend findet oder welche, die ihr bei den bisherigen Leaks schmerzlich vermisst? Und was haltet ihr von dem kolportierten Preis? Ist dieser angemessen oder zu hoch? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!