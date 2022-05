iPhone: Wie ihr die Sprachqualität mit einer versteckten Funktion schnell verbessert

Das iPhone hat eine Funktion, mit der ihr eure Sprachqualität enorm verbessern könnt. Sie ist allerdings etwas im Menü versteckt. Wir zeigen euch, um welche Funktion es sich handelt, wie ihr sie aktiviert und wann ihr sie nutzen könnt.

Das Feature nennt sich Stimmisolation und macht genau das, wonach es sich anhört. Es isoliert eure Stimme, indem es störende Hintergrundgeräusche wie bellende Hunde, spielende Kinder, sprechende Kollegen und andere weitestgehend ausblendet. So kommt am anderen Ende der Leitung fast nur eure klare Stimme an, wodurch ihr deutlich besser zu verstehen seid.

Stimmisolation wurde zusammen mit iOS 15 vorgestellt und ist auf Geräten verfügbar, die über das Betriebssystem verfügen. Allerdings funktioniert es anscheinend nur auf neueren Modellen. Die Kollegen von TechRadar haben versucht, die Funktion auf einem iPhone 7 und einem iPhone 11 zu aktivieren, sind daran aber gescheitert. Das aktuelle Betriebssystem war dabei natürlich installiert.

So schaltet ihr Stimmisolation ein

Die Aktivierung ist etwas umständlich, denn ihr müsst das Feature für jede App einzeln anwerfen. Wenn ihr euch zum Beispiel in einem WhatsApp-Call befindet, wischt ihr von der oberen rechten Ecke des iPhones nach unten, um das Kontrollzentrum zu erreichen. Oben rechts solltet ihr nun die Kachel mit Modus und einem Mikrofonsymbol sehen. Dort klickt ihr drauf und wählt die Option Stimmisolation aus. Jetzt habt ihr das Feature für Whatsapp aktiviert.

Das müsst ihr für jede App wiederholen, in der ihr diesen Modus nutzen möchtet. Möglich ist das zum Beispiel in FaceTime, Zoom oder Microsoft Teams. Bei ganz normalen Telefonaten mit der Telefon-App funktioniert das Feature allerdings nicht. Wenn ihr hauptsächlich damit telefoniert, müsst ihr weiterhin ohne Stimmisolation arbeiten.

Wir suchen Verstärkung im Tech-Bereich! Wenn du ebenfalls coole Tech-Storys und -Artikel auf GameStar schreiben möchtest, u.a. über Smartphones, Apps, Gadgets und Co., dann schau dir unsere Stellenanzeige an.

Stimmisolation auch für iPad und Mac

Dafür funktioniert das Feature aber auf anderen Apple-Geräten. Ihr könnt es auf dem iPad nutzen und auch am MacBook. Bei Letzterem sollte MacOS Monterey installiert sein. Die Aktivierung beim MacBook funktioniert ähnlich: Hier klickt ihr auf die obere rechte Ecke, wenn ihr im Gespräch seid und wählt das Mikrofon Modus -Menü aus.

Unseren Eindrücken und auch anderen Erfahrungsberichten zufolge macht das Feature einen großen Unterschied und eure Sprachqualität wird dadurch um einiges besser. Bleibt zu hoffen, dass es in Zukunft standardmäßig aktiviert ist.

Was Apple sonst noch softwareseitig vorhat, erfahren wir auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference vom 6. bis 10. Juni. Außerdem spekulieren wir, was iOS 16 an Neuerungen bringen könnte.

Kanntet ihr die Stimmisolaton bereits und habt ihr sie schon genutzt? Was sind eure Erfahrungen mit dem Feature? Lasst es uns gerne wissen.