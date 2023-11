1:04:49 Ist No Man's Sky wirklich das bessere Starfield?

»Mein Ersteindruck Starfield: Warum spielt ihr nicht einfach No Man's Sky?«, schrieb ein gewisser Dom Schott keck auf Twitter, als er sich das erste Mal an Starfield wagte. Und natürlich hat Bethesda-Expertin Géraldine es sich nicht nehmen lassen, den guten Mann sofort in einen Talk einzuladen.

Denn Starfield wurde bereits unzählige Male mit No Man's Sky verglichen - aber ist No Man's Sky wirklich besser? Und wenn ja, in welchen Punkten?

Dom kennt ihr von seinem Podcast-Format OK COOL oder den Kollegen von The Pod - vielleicht habt ihr aber auch hier schon mal den ein oder anderen Guide von ihm zu No Man's Sky gelesen. Denn Dom ist schon seit Tag 1 dabei und hat die ganze wilde Entwicklung von No Man's Sky miterlebt. Dabei ist es ihm in all den Jahren nicht langweilig geworden.

Starfield hingegen hat ihn schon nach kürzester Zeit verloren. Aber in welchen Punkten ist No Man's Sky das, was wir uns von Starfield gewünscht haben? Und ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, ihm nochmal eine Chance zu geben? Was kann Starfield aus dem zweiten Frühling von No Man's Sky lernen?

Das alles und mehr seht ihr oben im Video oder hört ihr hier als Podcast:

