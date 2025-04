Wenn es nach Netflix geht, findet ihr neue Serien und Filme in Zukunft auf eine ganze andere Art: mit Hilfe eurer Gefühle – und KI

Das Überangebot von Netflix könnte bald weniger problematisch sein. (Bild: Netflix | Flaticon)

Wenn ihr neue Inhalte auf Netflix sucht, dann scrollt ihr wahrscheinlich so lange, bis ihr etwas seht, das euch anspricht. Das soll sich jetzt ändern.

Netflix experimentiert mit einer neuen, von OpenAI entwickelten Suchfunktion, die das Streaming-Erlebnis deutlich verbessern soll. Laut einem Bericht von Bloomberg soll die KI-gestützte Suche es Nutzern ermöglichen, Inhalte anhand wesentlich spezifischerer Kriterien zu finden – darunter sogar die aktuelle Stimmungslage des Zuschauers.

KI-Suche auf Netflix

Die neue Suchfunktion geht laut dem Bericht weit über die klassische Suche nach Genres oder Schauspielernamen hinaus .

Das soll drin sein:

Erkennung von Stimmungen und emotionalen Zuständen

Verarbeitung komplexerer Suchanfragen

Intuitiveres Finden von passendem Content

Die KI-Integration könnte für manche Nutzer eine bessere Erfahrung bieten, insbesondere für jene, die oft ratlos vor dem riesigen Angebot stehen. Ein Prompt wie Ich brauche nach einem harten Tag etwas Aufmunterndes könnte dann zu einem passenden Vorschlag führen.

Wo ist die Funktion bereits verfügbar?

Die neue Funktion befindet sich derzeit in einer frühen Testphase:

Aktuell nur für ausgewählte iOS-Nutzer in Australien und Neuseeland

Opt-In-Modell: Teilnahme ist freiwillig

US-Rollout in den kommenden Wochen und Monaten

Netflix-Sprecherin MoMo Zhou bestätigte gegenüber The Verge die Richtigkeit des Bloomberg-Berichts und betonte: Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium der Entwicklung und sind momentan in einer Lern- und Zuhörphase für diese Beta.

44:19 »Künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität« - Wir busten mit einem Experten 5 Mythen zu KI

Autoplay

Übrigens: KI ist bei Netflix nichts Neues. Netflix-Co-CEO Greg Peters äußerte sich bereits im vergangenen Jahr in einem Interview mit The Verge-Chefredakteur Nilay Patel zum Thema künstliche Intelligenz:

Wir haben eine lange Geschichte in der Nutzung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in unseren Empfehlungssystemen. Das machen wir seit gut 20 Jahren. Wir sehen es als unsere Aufgabe, proaktiv zu verstehen, wo es technische Innovationen gibt und wie wir diese nutzen können – sowohl um Kreativen zu helfen, ihre Geschichten auf überzeugendere Weise zu erzählen, als auch um unseren Mitgliedern bessere Nutzererfahrungen zu bieten.

Keine Pläne für Android-Nutzer: Interessanterweise gibt es laut Zhou derzeit keine Pläne, die Funktion außerhalb von iOS anzubieten. Android-Nutzer müssen sich also vorerst gedulden. Wir gehen allerdings davon aus, dass das Feature erweitert wird, wenn es von (iOS-)Nutzern getestet wurde.

Habt ihr Bedarf an einer KI-Suche auf Netflix oder wisst ihr ohnehin immer, was ihr schauen sollt? Schreibt es gerne in die Kommentare!