Keine Ahnung, was ihr als nächstes spielen sollt? Ein neuer KI-Bot verrät es euch!

Seitdem ChatGPT veröffentlicht wurde, dreht sich gefühlt alles in der Tech-Welt um künstliche Intelligenz, Sprachmodelle und maschinelles Lernen. Die Gaming-Branche ist dabei keine Ausnahme. KI hilft beim Hochskalieren von niedrigen Auflösungen eine bessere Bildqualität zu erreichen oder um Ressourcen einzusparen. Sie kann euch allerdings auch bei Entscheidungen helfen: Wie zum Beispiel welches Spiel ihr als nächstes spielen solltet. Genau dafür hat ein Redditor einen Bot entwickelt, der von ChatGPT inspiriert wurde.

ChatGPT for Games: Mithilfe von Reddit-Beiträgen zu Spieleempfehlungen

Der Redditor »MadRedditScientist« hat gestern eine Vorschau zu seinem Bot im Subreddit /r/gaming geteilt. Anders als bei ChatGPT kann man bisher nur eine Frage stellen und eine Antwort bekommen. Folgefragen oder Diskussionen sind nicht möglich. Sein Bot benutzt für die Generierung seiner Antworten die Daten aus Beiträgen und Kommentaren des Subreddits /r/shouldibuythisgame.

MadRedditScientiest macht die Nutzer darauf aufmerksam, dass es sich noch um eine frühe Vorschauversion seines Bots handelt und dieser noch fehlerhafte oder veraltete Informationen wiedergeben könnte. Er ist allerdings zuversichtlich, dass diese Probleme bald ausgebügelt werden. Ihr könnt ihn hier selbst ausprobieren.

Das Projekt des Redditors ist definitiv sehr beeindruckend, jedoch kann man auch ChatGPT für Spieleempfehlungen verwenden. Wir haben beide miteinander verglichen und gefragt, welches 2D-Kampfspiel auf der Nintendo Switch empfohlen wird.

ChatGPT for Games ChatGPT for Games

Nicht sehr überraschend: Sowohl ChatGPT, als auch der Bot des Redditors empfehlen Super Smash Bros. Ultimate. Ansonsten werden vom DIY-Bot noch Brawlhalla empfohlen und Streets of Rage 4. Brawlhalla ist ein Plattform-Fighter wie Smash, also ist diese Empfehlung schon in Ordnung, jedoch ist Streets of Rage kein Fighting-Game sondern ein Beat-em-Up.

ChatGPT empfiehlt außer Smash noch Dragonball FighterZ, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Blazblue: Cross Tag Battle und Guilty Gear XX Accent Core Plus R. Dabei handelt es sich bei allen um sehr gute 2D-Fighting-Games.

Ihr könnt übrigens auch euren Browser mit ChatGPT erweitern. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Der Bot hat also auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, aber es es ist dennoch beeindruckend, für welche Zwecke KI und maschinelles Lernen eingesetzt werden können und wer weiß: Vielleicht müssen wir in Zukunft nur einen Bot fragen, um zu entscheiden, welches Spiel wir als nächstes spielen wollen?

Wie findet ihr die Idee des Redditors und habt ihr schon einmal eine KI für eine Entscheidungshilfe verwendet? Probiert auch das Tool von MadRedditScientist aus und berichtet eure Erfahrungen damit in den Kommentaren!