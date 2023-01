ChatGPT als Sprachassistent und mehr - mit diesen 8 Browser-Erweiterungen verpasst ihr der KI ein Upgrade

ChatGPT ist innerhalb kürzester Zeit zu einem der meist diskutiertesten Tech-Themen weltweit geworden und das nicht ohne Grund. Immerhin ist der KI-Chat-Bot ein wahnsinnig nützliches und mächtiges Werkzeug für diverse Lebenslagen - egal ob auf der Arbeit oder privat.

Mit einigen Erweiterungen für den Browser könnt ihr ChatGPT sogar noch fähiger machen. Welche ihr euch da mal anschauen solltet, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Wisst ihr bereits, wozu ChatGPT in der Lage ist? Falls nicht, dann schaut doch in diesem Artikel vorbei:

1. WebChatGPT – ChatGPT online nutzen

Die wohl größte Einschränkung von ChatGPT ist der fehlende Zugriff auf das Internet. Die neuesten Daten, die euch die KI ausgibt, kommen aus dem Jahr 2021. Mit WebChatGPT könnt ihr dieses Problem umschiffen.

Nachdem ihr die Erweiterung installiert habt, ist ChatGPT in der Lage, das Internet nach relevanten Links zu durchsuchen, die zu eurer Fragestellung passen. Wie ihr im Bild oben seht, gibt mir ChatGPT auf die Frage, welche Spielereleases vor der Tür stehen, tatsächlich aktuelle Antworten.

2. ChatGPT Writer – Wichtige Nachrichten von ChatGPT verfassen lassen

Es ist nicht immer leicht Nachrichten an Kollegen, Geschäftspartner oder sonstige Mitmenschen zu verfassen. Vor allem, wenn es um ein unangenehmes Thema geht (oder wenn ihr einfach schüchtern seid). Auch dabei kann euch eine Browser-Erweiterung helfen.

ChatGPT Writer verfasst euch eine Nachricht oder E-Mail an jede Person, die ihr angebt. Je mehr Hintergrundinformationen ihr preisgebt, desto genauer kann ChatGPT die Nachricht formulieren.

Der Vorteil im Vergleich zu einer herkömmlichen Anfrage bei ChatGPT ist, dass die Erweiterung deutlich schneller Nachrichten verfassen kann als der »normale« Chatbot.

3. ChatGPT for Google

Ihr wollt euch nicht abgewöhnen zu googeln, aber gleichzeitig aber ChatGPT nutzen? Warum nicht beides? Mit ChatGPT for Google (Chrome & Firefox) wird euch bei einer Google-Anfrage auch das Ergebnis von ChatGPT angezeigt.

Allerdings braucht ChatGPT immer ein paar Sekunden länger, um euch die Antwort zu liefern. Dafür habt ihr dann alles auf einen Blick. Das Add-on heißt zwar »ChatGPT for Google«, es funktioniert aber auch bei anderen gängigen Suchmaschinen, wie Bing oder DuckDuckGo.

4. YouTube Summary with ChatGPT – Stundenlange Videos in wenigen Minuten

Zeit ist ja bekanntlich Geld, wer sich also beim Durchstöbern von langen YouTube-Videos etwas Zeit sparen will, installiert sich einfach die Erweiterung YouTube Summary with ChatGPT (Chrome and Safari).

Das Add-on zeigt neben jedem Video das gesprochene Wort in Text-Form an. Mit einem Klick auf den ChatGPT Button oben rechts wird der Text kopiert und ihr werdet auf die Seite von ChatGPT geleitet. Dort fügt ihr den Text ein und ChatGPT gibt euch eine Zusammenfassung. So könnt ihr die Kerninhalte von stundenlangen Videos in wenigen Minuten erfassen.

5. Tweet GPT – Twittern mit KI-Unterstützung

Auch auf Social Media ist ChatGPT gut zu gebrauchen. Falls ihr mal Inspiration braucht, um einen Tweet zu verfassen oder vielleicht um auf einen Tweet zu antworten, kann euch Tweet GPT (Chrome) helfen.

Nach der Installation seht ihr auf Twitter einen kleinen Roboter, wenn ihr einen neuen Tweet verfassen wollt. Klickt ihr auf ihn, könnt ihr eine Stimmung beziehungsweise Tonart wählen, in der euer Tweet verfasst werden soll. Ihr könnt unter anderem zwischen optimistisch, schnippisch und klug wählen. Der Tweet wird dann entsprechend formuliert. Dem Thema entsprechend werden passende Hashtags hinzugefügt.

Am besten eignet sich die Erweiterung allerdings, um auf Tweets zu antworten. Ansonsten schreibt Tweet GPT eine zufällige Nachricht, die der Ausgewählten Stimmung entspricht.

6. Nie mehr ideenlos mit ChatGPT Prompt Genius

Habt ihr schon zu viel mit ChatGPT experimentiert und wisst nicht mehr, wie ihr die KI noch nutzen sollt? ChatGPT-Prompt-Genius hilft euch weiter.

Mit einem Klick auf das Add-on-Symbol im Browser gelangt ihr in eine Ansicht, die stark an ChatGPT erinnert, aber nur zur Erweiterung gehört. Hier könnt ihr nun verschiedene Eingaben (Prompts) an ChatGPT speichern und bearbeiten.

Beispielsweise könnt ihr die KI anweisen zu schreiben wie Game of Thrones-Autor George R. R. Martin. Unter dem Menüpunkt »Curated Prompts« findet ihr diverse vorgefertigte Prompts, mit denen es euch sicher nicht langweilig wird.

Klickt ihr auf den Play-Button eines Prompts, werdet ihr auf die Seite von ChatGPT weitergeleitet und die gewählte Aufforderung wird eingefügt. Auch ein eigenes Sub-Reddit stellen die Entwickler der Erweiterung zur Verfügung, um diverse Prompts zu kopieren oder auszutauschen.

7. Promptheus – Chat GPT als Sprachassitent

Wer es lieber etwas persönlicher hätte und sich gerne mit ChatGPT unterhalten würde, sollte sich Promptheus in seinen Chrome-Browser einfügen.

Die Erweiterung ist sowohl simpel als auch genial. Sie fügt während dem Chatten mit der KI eine Sprachfunktion hinzu. Dazu haltet ihr einfach die Leertaste gedrückt und sprecht in euer Mikrofon, sobald ihr auf der Webseite des Chat-Bots seid.

Vorsicht: Momentan erkennt das Add-on nicht die deutsche Spache. Um mit der KI zu sprechen, solltet ihr also auf Englisch kommunizieren.

8. Mehr Sytle mit FancyGPT

Zu guter Letzt haben wir noch etwas für die Ästhetik von ChatGPT. FancyGPT ist eine Erweiterung, die es euch erlaubt, Chats mit ChatGPT als Bilder zu speichern und dazu einen Artstyle zu wählen.

Im Bild oben seht ihr beispielsweise einen kleinen Chat im Neon-Stil. Um euren Freunden oder Kollegen diese Bilder zu präsentieren, chattet ihr wie üblich mit ChatGPT und klickt anschließend auf das Add-on-Symbol im Browser. Nun werdet ihr auf eine andere Seite geleitet, wo ihr den Stil auswählt und den Chat als Bild oder als PDF speichern könnt.

Es gibt natürlich noch unzählige Dinge, die ihr mit ChatGPT anstellen könnt. Ein Hacker hat zum Beispiel eine menge Geld mit damit verdient. Wie er das geschafft hat, erfahrt ihr hier:

Werdet ihr einige der Add-ons nutzen? Wenn ja, welche? Habt ihr noch weitere Empfehlungen für coole ChatGPT-Erweiterungen? Dann immer her damit! Schreibt’s in die Kommentare!