Keyword Snooze - Facebook testet neue Spoiler-Alarm-Funktion

Spoiler sind die Pest - und sie lauern an jeder Ecke, besonders auf Facebook. Scrollt man nämlich ahnungslos und guter Dinge durch den Newsfeed, wartet der nächste Spoiler häufig schon auf die Gelegenheit, einem den Tag zu verderben. Auf diese Weise erfahren wir unfreiwillig den Ausgang vom Finale unserer Lieblingsserie oder die Antwort auf die Frage, wer im nächsten Avengers-Film ins Gras beißen muss.

Kaufberatung: Die besten Gaming Mäuse

Allerdings hat sich Facebook jetzt selbst dieses Problems angenommen und präsentiert mit dem neuen Keyword-Snooze-Feature eine adäquate Lösung: Die Option, die sich im oberen rechten Menü des Newsfeeds verbirgt, erlaubt es Nutzern, bestimmte Posts nach Begriffen zu filtern und diese dann für einen bestimmten Zeitraum aus dem Newsfeed auszublenden.

Aktiviert ihr die Option und gebt ein bestimmtes Schlagwort ein, zeigt Facebook euch die zugehörigen Beiträge für 30 Tage nicht mehr in eurem Newsfeed an. Ob Nutzer diesen Zeitraum zu einem späteren Zeitpunkt manuell regulieren können, ist aktuell noch nicht bekannt - momentan gibt es offenbar nur die 30-Tage-Funktion.

Lernende KI für Civilization - KI-Revolution aus Deutschland

Keyword Snooze reiht sich damit in die Reihe der Facebook-Funktionen ein, mit denen ihr euren Newsfeed besser kontrollieren könnt (neben See First, Hide, Unfollow und Snooze). Aktuell ist das Feature noch nicht allen Nutzern zur Verfügung, derzeit laufen offenbar eingeschränkte Tests. Wann Facebook Keyword Snooze für die breite Masse veröffentlichen will, hat der Konzern bislang noch nicht bekannt gegeben.