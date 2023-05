KI als Co-Autor? Google stellt mit Sidekick einen mächtigen Partner für eure Texte vor

Google kündigt mit Sidekick eine Funktion an, die euch beim Schreiben von Texten unterstützt. (Bild: www_slon_pics über Pixabay)

Im Rahmen der gestrigen Google I/O wurde die neue KI-Funktion Sidekick vorgestellt. Es handelt sich um eine Funktion, welche die Arbeit mit Textdokumenten vereinfacht. Die KI liest in der Entstehung befindliche Dokumente mit – und macht Vorschläge, wie ein Text weitergehen könnte, oder fasst einen Text auf Wunsch zusammen. Des Weiteren soll Sidekick dabei helfen, bessere Prompts zu erstellen.

Eine Präsentation von Sidekick findet ihr im folgenden Video ab Minute 37:00:

Wie funktioniert Sidekick?

Sidekick präsentiert sich als Seitenleiste innerhalb eines Textdokuments.

Bessere Prompts erstellen: Sidekick kann dabei helfen, passendere Prompts zu generieren. Prompts sind Texteingaben, auf deren Grundlage KI-unterfütterte Inhalte erstellt werden - also im Endeffekt die Befehle, die ihr einer Text-KI gebt.

Rund um die Eingabe von Prompts ist eine kleine Wissenschaft entstanden. KI-Enthusiasten tauschen sich darüber aus, welche Tricks und Kniffe es bei der Prompt-Eingabe zu befolgen gilt.

Einfacher Texte schreiben - und passend bebildern: Ihr schreibt an einem Text – und erleidet plötzlich eine Schreibblockade. In dieser Sackgasse angekommen, kann künftig die Künstliche Intelligenz für euch übernehmen.

Denn: In solch einem Augenblick Sidekick aufgerufen, schreibt die KI – sozusagen auf Knopfdruck – euren Text weiter.

Das KI-gestützte Schreiben von Texten kann im Alltag beispielsweise so aussehen:

Ein auf der I/O vorgestelltes Anwendungsbeispiel ist das Schreiben von E-Mails. Sidekick analysiert in dem Fall nicht nur das, was ihr in die Textmaske eingebt – sondern auch eventuell vorhandene, anhängige oder verlinkte Dokumente. Die von Sidekick vorgenommene Analyse betrifft einen gesamten Mail-Verlauf. Sidekick greift also auch auf ältere, für die aktuelle Korrespondenz relevante, Informationen zurück.

Ein konkretes Beispiel ist eine geplante Feier mit Freunden – bei der ihr euch um Speis und Trank kümmern sollt. Basierend auf der bisherigen E-Mail-Kommunikation unterbreitet euch Sidekick passende, kulinarische Ideen (Griechischer Salat, Tofu-Wurstsalat, Brownies mit Cashew-Stückchen).

Sidekick selber testen: Ausprobieren könnt ihr Sidekick bereits via Google Labs. Wann die Funktion regulär integriert sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Meinung des Redakteurs

Patrick Poti: Die von Google vorgestellte Funktion Sidekick als genial oder überflüssig (oder irgendetwas dazwischen) zu bewerten, wäre verfrüht. Bei entsprechender Funktionalität würde Sidekick jedoch das Schreiben zahlreicher Standard-Mails abnehmen – was ich persönlich begrüße. Die dadurch denkbare Zeitersparnis umarme ich.

Was haltet ihr von der jüngst vorgestellten Funktion Sidekick von Google? War Sidekick für euch der Höhepunkt auf der Google I/O, oder lechzt ihr eher nach den Neuerscheinungen rund um Pixel Fold und Pixel Tablet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.