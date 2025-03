Eine KI designt bessere Chips als Menschen – und niemand weiß, warum sie funktionieren

Chaotisch und doch deutlich effizienter? Dieser Chip ist anders, als wir es kennen. (Symbolbild: Adobe Stock - Andres Mejia)

Die Arbeit von Wochen und Monaten in nur wenigen Stunden erledigt?

Forscher der Princeton University und des Indian Institute of Technology Madras haben eine KI entwickelt, die neue Millimeterwellenchips für 5G-Modems in Rekordzeit designen kann (via Nature).

So revolutioniert die KI das Chip-Design

Der herkömmliche Prozess zur Entwicklung neuer Chips ist zeitaufwendig und erfordert viel Fachwissen. Ingenieure greifen dabei auf bewährte Vorlagen zurück. Trotzdem kommt es häufig zu Fehlversuchen, bis ein funktionierender Chip entsteht.

Die Forscher der Studie haben jetzt einen neuen Ansatz gewählt:

Die KI wurde auf eine invertierte Design-Methode trainiert

Statt mit Vorlagen zu arbeiten, erhält die KI nur die gewünschten Outputs

Basierend auf der geforderten Funktionsweise ermittelt sie selbstständig die notwendigen Inputs und Parameter

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Überraschende Ergebnisse

Kaushik Sengupta, Professor an der Princeton University, erklärt, dass die KI-generierten Designs für Menschen kaum nachvollziehbar sind:

Die Ergebnisse unterscheiden sich stark von menschlichen Designs, weil sie zufällig aussehen. Sie sind sogar so wirr, dass Menschen sie nicht richtig verstehen können.

Das Erstaunliche: Als die Forschenden einige dieser scheinbar chaotischen Designs tatsächlich herstellten, funktionierten diese nicht nur – manche haben die Leistung herkömmlicher Chips sogar deutlich übertroffen.

44:19 »Künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität« - Wir busten mit einem Experten 5 Mythen zu KI

Autoplay

Doch nicht alles ist perfekt: Die Wissenschaftler räumen ein, dass KI-Halluzinationen bei manchen Designs dazu führten, dass diese von vornherein zum Scheitern verurteilt waren.

Die Technologie könnte dennoch einen bedeutenden Durchbruch für die Chip-Industrie darstellen, indem sie den Entwicklungsprozess drastisch beschleunigt und möglicherweise sogar leistungsfähigere Designs hervorbringt, als Menschen sie konzipieren könnten.