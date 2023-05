KI-Überwachung auf der Autobahn - Großbritannien will Müll vermeiden

KI soll für weniger Müll am Straßenrand sorgen. (Quelle: Getty Images)

Autofahrer aufgepasst: In Großbritannien werden in den kommenden Wochen an Autobahnen Kameras mit KI-Unterstützung installiert. So soll festgestellt werden, wer unerlaubt Müll aus dem Fenster seines Fahrzeugs wirft. Laut The Metro drohen Bußgelder bis zu 100 Pfund Sterling, umgerechnet etwa 115 Euro.

Bisher musste die Polizei stundenlanges Videomaterial von Überwachungskameras sichten, um Ordnungswidrigkeiten aufzudecken. Die neuen KI-Kameras entlasten die Polizistinnen und Polizisten, da das System das Müllwerfen aus dem Fenster direkt erkennt und anhand des Autokennzeichens automatisch einen Bußgeldbescheid erstellt.

Die Verschmutzung der britischen Autobahnen scheint ein immer größeres Problem zu werden. Aus diesem Grund werden im Südosten Englands KI-Kameras installiert, auch wenn die genauen Standorte noch nicht bekannt sind.

John Read, Gründer der Kampagne Clean Up Britain , findet deutliche Worte für den Zustand, in dem er sein Land derzeit sieht. Read sagt: Die britische Öffentlichkeit muss sehen, in was für einem widerlichen, schmutzigen, ranzigen Land sie lebt. Es ist traurig, das zu sagen, aber es ist wahr.

Der Gründer von Clean Up Britain glaubt auch, dass seine Landsleute den Stolz und den Respekt für ihr Heimatland verloren haben. Seiner Meinung nach gleicht das Land derzeit einer offenen Müllhalde. Respekt und Stolz müssen seiner Ansicht nach zurückgewonnen werden.

John Read fügt hinzu: [Das Land] sieht wirklich aus wie eine Müllhalde. Wir können so viel besser sein als das, aber wir müssen anfangen zu verstehen, dass das ein großes Problem ist.

Was haltet ihr von einer Kameraüberwachung mit KI-Unterstützung? Könnt ihr euch so etwas auch auf deutschen Autobahnen vorstellen? Oder fühlt ihr euch dann zu sehr überwacht? Teilt uns eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.