»Diese Bilder kommen mir doch bekannt vor«: Host von riesigem YouTube-Kanal wird für eine dreiste Kopie einfach per KI ausgetauscht

Linus Sebastian ist auf seinen YouTube-Videos meist prominent zu sehen – was ihn auch leicht für Deepfakes nutzen lässt. (© LTT via YouTube)

Spätestens mit der Ankunft von Künstlicher Intelligenz gehen Sorgen um, wie viel Schaden sogenannte Deepfakes anrichten können.

Insbesondere Prominente werden zur Zielscheibe solcher Maschen. Eine solche macht nun im PCMR-Subreddit die Runde, der auf ein größeres Problem hindeutet.

17:27 Gefährliche KI-Trends: Was tun, wenn eure Stimme im Netz geklaut wird?

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Kein ganz perfekter Deepfake

Demnach hat Nutzer »Hay-River« einen YouTube-Kanal namens »Tech Exposed« entdeckt, der den immerhin 16,8 Millionen Abonnenten schweren Technikkanal Linus Tech Tips (LTT) in weiten Teilen nahezu identisch kopiert – nur der Host ist ausgetauscht.

Laut dem Beitrag übernimmt der Kanal Themen, Aufmachung und Thumbnails von Linus Tech Tips (LTT) – anstelle von Linus Sebastian steht jedoch eine andere Person vor der Kamera, die KI-generierte Versionen der LTT-Inhalte vorliest; teils nah am Original, teils mit veränderten oder frei erfundenen Details.

Ein vollständiger Deepfake von Linus Sebastian sei dem Kanal laut Post nicht gelungen; der Ersatz-Host sei deshalb noch als solcher erkennbar – jedenfalls für alle, die LTT kennen.

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»Identity theft is not a joke«

Die Kommentare zu diesem Fund sind weit gefächert. Für die Serienfans unter euch gibt es eine Referenz auf die wunderbare Szene aus der US-Version von »The Office«, die mit der Pointe »Identitätsdiebstahl ist nicht lustig, Jim« endet.

Deutlich ernsthafter gehen die meisten anderen mit diesem Thema um. KI werde laut »Sad-Set-5817« für ihre Fähigkeit, bereits Vorhandenes zu reproduzieren, als Zukunft gesehen – »brispower« schlug in dieselbe Kerbe und bezeichnete KI als System, das Inhalte in einen Mixer werfe und als Einheitsbrei wieder ausspucke.

»IGotHitByAnElvenSemi« berichtete im Thread von ähnlichen Fällen: Der Medizin-YouTuber »Dr. Mike« sei für gefälschte Produktwerbung geklont worden.

Noch kurioser klingt ein weiteres Beispiel: Ein auf Wettervorhersagen spezialisierter YouTuber habe einen KI-Klon seines Kanals entdeckt und daraufhin einen geheimen Code eingeführt, um seinen Abonnenten zu signalisieren, welche Videos echt sind.

Mit nur einem Satz Deepfakes erkennen: YouTuber zeigt, wie ihr euch vor KI-Betrug im Internet schützt

Kein Einzelfall auf YouTube

Auch ein Algorithmus-Problem klingt im Thread an: Mehrere Nutzer berichten, ihre YouTube-Startseite fülle sich zunehmend mit KI-Kanälen – und der Klick auf »Kein Interesse« ändere daran kaum etwas. Ob Linus Tech Tips rechtliche Schritte einleitet, ist bislang nicht bekannt.