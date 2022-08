Wenn Super Mario auf Monet trifft: KI erschafft neue Kunst, aber könnt ihr sie richtig zuordnen?

Wenn ihr schon eine Weile verfolgt, was sich im Bereich der künstlichen Intelligenz so alles tut, dann ist es nicht neu für euch, dass sich per KI im Handumdrehen tolle Bilder erschaffen lassen. Das unterstreichen unsere jüngsten Experimente mit der Midjourney-KI in beeindruckender Manier.

Was ist Midjourney? Im Kern handelt es sich um eine Software, die per KI aus Text-Input Bilder erstellt. Genau das haben wir über die offene Beta und Discord getan und dabei berühmte Maler mit bekannten Spielreihen verheiratet. Aus Claude Monet Super Mario wurde so beispielsweise dieses sehenswerte Ergebnis:

Dass die Mischung aus Midjourney-KI und Super Mario auch zu deutlich abstoßenderen, aber nicht weniger beeindruckenden Bildern führen kann, beweist dagegen der folgende Artikel:

Was eine KI aus Super Mario und anderen Spielehelden macht, ist einfach grausam

Testet euer Wissen!

Bleiben wir für diesen Artikel bei unserer harmlosen Variante, die berühmte Maler und Spielreihen kreuzt. Viele der von uns beziehungsweise von der KI erschaffenen Bilder sind nicht nur wunderschön anzusehen, sondern dahinter verbirgt sich auch ein toller Ratespaß.

So ist es zumindest vielen in der GameStar-Redaktion gegangen, die große Freude daran hatten, ihre Tipps abzugeben, um welchen Künstler und um welches Spiel es jeweils geht.

Ein Vergnügen, das wir nach Rücksprache mit den Machern von Midjourney mit euch teilen können, daher folgen unten sechs weitere per KI erschaffene Kunstwerke. Ratet gerne in den Kommentaren mit! Zur Vereinheitlichung geht ihr dabei am besten stets im folgenden Format vor:

Bild #1: Monet / Super Mario

Bild #2: Maler X / Spiel Y

Bild #3...

Wichtig, zu wissen: Künstler und Spiel tauchen jeweils nur einmal auf. Wenn ihr also in zwei Fällen meint, einen Monet zu sehen, kann das nur in einem davon stimmen. Monet und Super Mario sind für diese Runde außerdem außen vor, da sie im Bild oben schon zum Einsatz kamen.

Letzte Hinweise

Ihr könnt natürlich auch nur zu einem oder zu einer Auswahl an Bildern Tipps abgeben. Wenn ihr möglichst unbeeinflusst sein wollt, lest ihr die Kommentare außerdem am Besten erst dann, wenn ihr eure eigenen Tipps schon notiert habt. Entscheidend ist letztlich aber nur eins: Dass ihr Spaß beim Raten habt.

Manchmal dürfte es euch bei dem Künstler und/oder bei dem Spiel sehr leicht fallen, auf die richtige Antwort zu kommen. Der ein oder andere schwierige Fall ist aber durchaus dabei. Die Auflösung erfolgt später im Laufe dieser Woche.

Übrigens: Sollte euch das Quiz Spaß bereitet haben, können wir eine zweite Runde starten. Um es übersichtlicher zu halten, beschränken wir uns aber zunächst auf die folgenden sechs Bilder. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten und euer Feedback und wünschen viel Vergnügen beim Mitmachen!

Bild #1

Bild #2

Bild #3

Bild #4

Bild #5

Bild #6

Seid ihr euch bei euren Tipps sehr sicher, richtig zu liegen, oder eher unsicher? Welches Bild gefällt euch optisch am besten und wo habt ihr euch beim Raten am schwersten getan? Schildert es uns gerne in den Kommentaren!