Was eine KI aus Super Mario und anderen Spielehelden macht, ist einfach grausam

Es ist schon bemerkenswert, zu was künstliche Intelligenz mittlerweile in der Lage ist. Etwa über 120 Jahre alte Filme in 4K erstrahlen lassen oder reale Versionen von berühmte Comicfiguren erstellen. Manchmal können die Ergebnisse aber auch verstörend sein, wie Beispiele aus dem Tool Midjourney zeigen.

Es befindet sich noch in einer Beta-Phase, für die ihr euch auf midjourney.com bewerben könnt. Die KI generiert Bilder anhand von Texteingaben wie etwa ein abstraktes Feld voller Gänseblümchen .

Welche Worte genau der Reddit-Nutzer EarlGrey_Picard für das Bild unten von Super Mario und Luigi verwendet hat, wissen wir nicht, aber eins steht fest: Mit dem knuffigen italienischen Klempner, an den sich viele aus ihren Kindertagen und gerne auch auch weit darüber hinaus gut erinnern, hat das nichts mehr zu tun.

Aber es gibt noch mehr schlechte Nachrichten: Der Reddit-User hat sich erschreckend gerne dazu bereit erklärt, auf Wunsch weitere beliebte Spielcharaktere zu entstellen. Überlegt euch gut, ob ihr weiter nach unten scrollen wollt!

Einem weitaus harmloseren, aber nicht minder spannenden KI-Experiment haben wir uns bei GameStar Plus gewidmet. Das Ergebnis findet ihr hier:

66 37 Mehr zum Thema Kann eine künstliche Intelligenz Michael Graf ersetzen?

Super Mario ist erst der Anfang

Auf Super Mario folgen also weitere, wehrlose Spielfiguren, die dem KI-Tool zum Opfer gefallen sind. Genauer gesagt handelt es sich um diese hier:

Aloy aus Horizon Zero Dawn

Tifa Lockhart aus Final Fantasy 7

Yoshi aus dem Super-Mario-Universum

Zero Suit Samus aus der Metroid- und Super-Smash-Bros.-Reihe

Die passenden Bilder findet ihr unten, aber sagt hinterher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt!









Wenn ihr nach dem Anblick dieser Szenen etwas Ablenkung braucht, aber das KI-Thema trotzdem weiter spannend findet, legen wir euch abschließend die Teilnahme an unserem unten verlinkten Quiz ans Herz.

Es kann zwar auch etwas erschreckend sein, wie eine KI menschliche Gesichter erzeugt, die von echten Gesichtern nur noch schwer zu unterscheiden sind. Aber vielleicht beweist ihr ja auch das Gegenteil und ordnet alle Bilder mühelos richtig zu:

Echte vs. KI-Gesichter: Könnt ihr im Quiz alle 20 richtig zuordnen?

Gibt es bestimmte Spielfiguren, die euch direkt für das Experiment mit der Midjourney-App in den Sinn kommen? Oder findet ihr es einfach nur grausam, was unseren armen, virtuellen Helden da per künstlicher Intelligenz angetan wurde? Schreibt es gerne in die Kommentare!