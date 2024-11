Kindle Angebote des Tages am 20.11.: Heute mit gleich 4 Bestsellern

Gleich vier Bestseller haben ihren Weg in die heutigen Kindle-Angebote gefunden. (Bild: primestockphotograpy - stock.adobe.com)

Auch heute hat Amazon wieder acht spannende Titel als Teil des täglichen Kindle Angebots veröffentlicht und stellt sie für niedrige Sonderpeise zur Verfügung: Heutige Highlights sind wahre Bestseller mit mehreren Tausend positiven Reviews, wie »Mieses Karma« oder auch »Wenn Liebe nach Pralinen schmeckt«. Das günstigste Angebot gibt es heute für nur 0,99 Euro. Wir haben euch eine kleine Übersicht erstellt.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Mieses Karma

Mieses Karma erreichte Millionenauflagen. (Bild: Rowohlt)

Genre: Krimi

Krimi Erschienen am : 21. Dezember 2009

: 21. Dezember 2009 Autor: David Safier

David Safier Seiten: 287

287 Verlag: rororo Bibliothek

Moderatorin Kim Lange hat es geschafft: Endlich hält sie den begehrten Fernsehpreis in ihren Händen. Doch die Freude währt nicht lange – noch am selben Abend wird sie von den Trümmern einer Raumstation erschlagen. Im Jenseits erwartet sie eine unangenehme Überraschung: Ihr Leben war geprägt von schlechtem Karma. Die Konsequenz? Sie wird als Ameise wiedergeboren – mit sechs Beinen, Fühlern und einem bescheidenen Erdloch als Zuhause. Jetzt bleibt ihr nur eine Wahl: Sie muss gutes Karma sammeln, um aus diesem ungewöhnlichen Dasein zu entkommen!

Die vielfach gelobte und mit über 6.000 Positivbewertungen belohnte Komödie gibt es heute für 2,99 € bei Amazon als eBook. Normalerweise kostet es 10,00 €.

Die Perlenprinzessin. Missionare

Teil 3 der großen Familiensaga vom Anfang des 19. Jahrhunderts begeistert viele Lesende. (Bild: Knaur)

Genre: Urlaubsroman

Urlaubsroman Erschienen am : 1. April 2022

: 1. April 2022 Autor: Iny Lorentz

Iny Lorentz Seiten: 481

481 Verlag: Knaur

Nach ihrer dramatischen Flucht von Hiva Oa hofft Ruth, auf Tahiti mit ihrem kleinen Sohn endlich in Sicherheit zu sein. Doch Mildred Wiggles sieht in Ruth eine Gefahr für die Heiratspläne ihrer Tochter und sorgt dafür, dass Ruth die Leitung eines verrufenen Handelspostens übernehmen muss. Mit der Unterstützung des Chinesen Lu Po verwandelt Ruth den Posten in ein erfolgreiches Geschäft. Doch dieser Erfolg bleibt nicht unbemerkt und zieht zwielichtige Gestalten an, denen Ruth allein nicht gewachsen ist. Ihre letzte Hoffnung ist Lucky Jim Hutton – doch seine Möglichkeiten, ihr zu helfen, sind begrenzt.

Der Liebesroman aus der Spiegel-Bestsellerliste ist Teil einer ganzen Romanreihe rund um »Die Perlenprinzessin«. Heute erhaltet ihr diesen Teil der Saga für nur 2,99 € als eBook. Das Taschenbuch würde euch normalerweise 2,99 € kosten.

Wenn Liebe nach Pralinen schmeckt

Ein erfolgreicher Liebesroman, der begeistern dürfte. (Bild: Montlake Romance)

Genre: Romantikroman

Romantikroman Erschienen am : 18. Oktober 2016

: 18. Oktober 2016 Autor: Emily Bold

Emily Bold Seiten: 300

300 Verlag: Montlake Romance

Amy Bishop hat die Pralinenfabrik ihres Großvaters geerbt – und damit auch eine Menge Probleme. Die Übernahme durch die mächtige »Sugar-Tale-Corporation« scheint unvermeidlich, zumal Wirtschaftsberater Ryan Scandrik mit eisernem Kalkül und schnellen Änderungen Druck macht. Während Amy verzweifelt versucht, den Familienbetrieb zu retten, kämpft sie nicht nur gegen die Übernahme, sondern auch gegen ihre Gefühle für den scheinbar unnahbaren Scandrik – bis eine alte Geschichte aus der Vergangenheit ihrer Familie ihr einen neuen Weg zeigt.

Emily Bolds Liebesroman mit Pralinen hat auf Amazon mehrere tausend überwiegend positive Bewertungen und kostet euch heute nur 0,99 Euro.

Das Böse dahinter: Ein Fall für Harriet Foster

Ein als gut bewerteter Krimi im amerikanischen Setting. (Bild: Edition M)

Genre: Krimi

Krimi Erschienen am : 11. April 2023

: 11. April 2023 Autor: Tracy Clark

Tracy Clark Seiten: 475

In Downtown Chicago wird die verstümmelte Leiche einer jungen Rothaarigen unter einem Blätterhaufen entdeckt, mit mysteriösen Lippenstiftmarkierungen an Hand- und Fußgelenken – ein Fall für Detective Harriet Foster. Nach einem Burn-out will sie in ihrem neuen Team unbedingt beweisen, dass sie noch dazugehört. Als eine zweite Leiche mit denselben Merkmalen auftaucht, erkennt Foster, dass ein Serienkiller sein Unwesen treibt, und die Zeit wird knapp – bis ein unerwarteter Hinweis sie und ihre Kollegin Li auf die Fährte des Täters führt.

Tracy Clarks Krimi ist ein schönes Buch für einen ruhigen Abend. Ihr bekommt das Taschenbuch normalerweise für 14,99 €. Heute kostet euch das eBook nur 2,99 Euro.

Ich denke, also bin ich ... mir im Weg

Ein weiteres Buch von Erfolgsautorin Andrea Weidlich. (Bild: mvg Verlag)

Oft sind es unsere eigenen Gedanken, die uns im Weg stehen. Diese kritische innere Stimme taucht auf und sabotiert uns mit Geschichten, die wir für die Wahrheit halten. Doch was erzählt sie uns wirklich – und wie können wir ihr entkommen? Neun Menschen begeben sich in die Berge, um herauszufinden, wie sie alte Denkmuster loslassen können. Sie wollen verstehen, was sie davon abhält, das Leben zu führen, das sie sich erträumen. Ein inspirierendes Buch über die Kraft unserer Gedanken und wie wir durch neue Geschichten unsere Realität verändern können.

Genre: Ratgeber & Selbsthilfe

Ratgeber & Selbsthilfe Erschienen am : 22. Oktober 2023

: 22. Oktober 2023 Autor: Andrea Weidlich

Andrea Weidlich Seiten: 371

371 Verlag: mvg Verlag

»SPIEGEL«-Bestsellerautorin Andrea Weidlich hat für diesen Ratgeber viel Lob bekommen. Für euren Kindle könnt ihr das Buch heute für 4,99 € bekommen.

Winterstrandtage: Ein St.-Peter-Ording-Roman

Ein Liebesroman im hohen Norden. (Bild: HarperCollins)

Ein Brand am Adventskranz zerstört Lenis Zuhause und ihre Beziehung – ausgerechnet, als sie sich den nächsten großen Schritt gewünscht hatte. Bei ihrer Oma in St. Peter-Ording findet sie in der winterlichen Stille und bei warmem Apfelstrudel neue Hoffnung. Während der magischen Rauhnächte an der Küste entdeckt Leni einen neuen Lebensweg und begegnet einer alten Liebe wieder.

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 14. November 2023

: 14. November 2023 Autor: Tanja Janz

Tanja Janz Seiten: 321

321 Verlag: HarperCollins

Die Erzählung aus dem hohen Norden erhaltet ihr heute für 2,99 € für euren Kindle. Eine schöne Idee für Nordlichter und Leseratten.

Man liebt nicht nur zur Weihnachtszeit

Weihnachtszeit auch zum Lesen. (Bild: HarperCollins)

Camryn Neff hatte nie geplant, in einer Kleinstadt zu leben, doch nach dem Tod ihrer Mutter übernimmt sie das Familiengeschäft in Wishing Tree, Washington. Während sie mit einem Projekt rund um Jake und einer unerwarteten Anziehung kämpft, bringt ihre Freundin River als Schneekönigin die Stadt in Weihnachtsstimmung – bis ein Geheimnis ihres Schneekönigs Dylan alles infrage stellt. Doch wahre Liebe kennt keine Saison und überdauert sogar die Herausforderungen der Festtage.

Genre: Weihnachtsroman

Weihnachtsroman Erschienen am : 26. September 2023

: 26. September 2023 Autor: Susan Mallery

Susan Mallery Seiten: 385

385 Verlag: HarperCollins

Diesen Wohlfühlroman bekommt ihr als eBook heute für 2,99 Euro.

Eine Kamera voll Glück

Eine klassische Liebesgeschichte für Romantikfans. Bild: Independently published.

Tessa hoffte, im charmanten Blumenviertel mit ihrem Fotostudio endlich heimisch zu werden, doch mit ihrer Arbeit wird sie nicht warm. Während ihre Freundinnen und die Beziehung zu Viktor ihr Halt geben, werden ihre Zweifel an ihrem Weg immer größer. Als Viktor sich gegen einen dringend benötigten Urlaub am Meer sträubt und ein verborgenes Kapitel seiner Vergangenheit ans Licht kommt, gerät Tessas Vertrauen ins Wanken – und mit ihm ihre gesamte harmonische Welt.

Genre: Liebesroman

Liebesroman Autor: Corrie Meissner

Corrie Meissner Seiten: 265

Ein Liebesroman für ruhige Abende: Heute ab 0,99 Euro.

Hat euch heute etwas aus den Angeboten besonders angesprochen? Welche Genres mögt ihr am liebsten? Auf welches Buch seid ihr besonders gespannt? Kennt ihr vielleicht schon einige der vorgestellten Titel? Und was lest ihr aktuell? Wenn ihr Tipps oder Empfehlungen habt, teilt sie gerne mit uns – wir freuen uns darauf!