Roboter-Hund Spot kommt erstmals in den Verkauf

Er wirkt anmutig und befremdlich zugleich: Spot, der künstliche Vierbeiner des amerikanischen Robotik-Unternehmens Boston Dynamics kann Lasten schleppen, Türen öffnen und Hindernisse überqueren - seine Fähigkeiten ließen ihn schnell zum Internet-Star avancieren.

Nun wird Spot von der Leine gelassen. Zum Verkaufsstart zeigt ein Werbevideo noch einmal das ganze Repertoire des wohl fortgeschrittensten kommerziell verfügbaren Laufroboters.

Vorerst nur für Unternehmen

Bereits im Juni 2019 kündigte Boston Dynamics an, Spot noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. So ist es nun geschehen, eine Einschränkung gibt es aber dennoch: Es können nur ausgewählte Unternehmen den Blech-Vierbeiner erwerben (zumindest vorerst).

Wer zu diesem Kreis gehört, kann sich jedoch selbst von Spots Fähigkeiten überzeugen. Mit 1,6 Metern pro Sekunde und einer Akkulaufzeit von 90 Minuten (Akku ist austauschbar) kann sich Spot seinen Weg durch unwegsames Terrain bahnen, Schrägen und andere Hindernisse überwinden.

Dabei kann er bei Temperaturen zwischen -20 Grad bis 45 Grad eingesetzt werden, selbst Spritzwasser macht ihm nichts aus und auch eine Menge Staub kann er ab - das bringt ihm die Zertifizierung nach Schutzklasse IP54 ein.

Über eine Nutzlastschnittstelle kann Spot zudem (beispielsweise mit einem Greifarm) modifiziert und mit bis zu 14 kg beladen werden.

Boston Dynamics hält den künstlichen Vierbeiner vor allem für Inspektionen auf Baustellen oder gefährlichen Situationen wie einem Brand, sowie als Wachhund geeignet.



Ob Spot auch einmal als Haustier angeboten wird, ist indes nicht bekannt - allerdings wurde er laut Boston Dynamics nicht dafür designt, in dauerhafter, alltäglicher Nähe zu Menschen eingesetzt zu werden.

Atlas turnt wie ein Mensch

Neben Spot haben die Robotik-Spezialisten auch noch ein aufsehenerregendes neues Video ihres humanoiden Laufroboters Atlas in petto. Der 1,5 Meter große und 80 kg schwere Zweibeiner ahmt dabei menschliche Beweglichkeit beeindruckend echt nach - er ist wahrscheinlich sogar agiler als die meisten Menschen.