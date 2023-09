962 Kilometer, 1074 Brücken, 205 Rastplätze: Kennt ihr die längste Autobahn Deutschlands?

Fun Fact: »Autobahn« ist das vierte Studioalbum der Band Kraftwerk. (Bild-Quelle: Jevanto Productions)

Sie sind lang. Sie sind aus Beton. Sie bringen uns von A nach B. Die Rede ist von Autobahnen. Mancher Pendler, der tagtäglich auf einer der Straße unterwegs ist, spricht liebevoller über seine »seine« A1, A4 oder A-Haste-Nicht-Gesehen, als über Familienangehörige und Freunde.

Aber Spass beseite: Welche Autobahn ist eigentlich die längste der Bundesrepublik Deutschland?

Die längste Autobahn der Bundesrepublik Deutschland

Das Siegerkränzen der »Längsten Autobahn Deutschlands« darf sich die A7 aufsetzen. Mit einer Gesamtlänge von über 960 Kilometern ist die A7 diejenige Autobahn Deutschlands mit der längsten Fahrstrecke.

Genauer bemisst sich die A7 auf eine Gesamtlänge von 962,2 Kilometern. Damit ist die A7 ungefähr 190 Kilometer länger als die A3, respektive übertrifft sie mit ihrer Länge die A1 um 220 Kilometer.

Die A3 nimmt mit ihren 769,1 Kilometern Position zwei auf dem Siegertreppchen; die A1 positioniert sich mit 737,7 auf dem dritten Platz der »Autobahnen Deutschlands mit der längsten Fahrstrecke«.

Übrigens beeindruckt die A7 nicht nur mit ihrer extrem langen Fahrbahn, sondern auch mit ihren 1074 Brücken und 205 Rastplätzen. Und entlang mehrerer Streckenabschnitte der A7 sind täglich über 100.000 Fahrzeuge unterwegs.

Im Bild: Autobahn A7 nach Norden, bei Dietmannsried. (Bild-Quelle: Richard Mayer über Wikimedia Commons)

Entlang welcher Strecke verläuft die A7?

Die A7 durchschneidet mit ihrer Fahrstrecke die Bundesrepublik einmal »von unten nach oben«. Als Nord-Süd-Achse reicht die A7 von der dänischen Grenze in Ellund bis hinunter zur österreichischen Grenze bei Füssen.

Bekannte Städte, die entlang der A7 verlaufen, sind unter anderem Flensberg, Hamburg, Hannover, Hildesheim, Göttingen, Kassel oder Würzburg. Nachstehend folgt ein Überblick des Streckenverlaufs der A7 entlang der Bundesrepublik.

(Bild-Quelle: NordNordWest & Lencer über Wikimedia Commons)

Die A7 und die A3, die beiden längsten Autobahnen Deutschlands, kreuzen einander am Autobahnkreuz Biebelried in Bayern bei Würzburg. Das Autobahnkreuz Biebelried befindet sich ungefähr 10 Kilometer südöstlich von Würzburg, beziehungsweise 80 Kilometer nordwestlich von Nürnberg.

Die A7 ist daneben Teil der Europastraßen E 45 und E 40.

Auch die Europastraßen beeindrucken mit Zahlen. Die E 45 starte im Norden Norwegens, endet an der italienischen Südküste, hat eine Länge von 5.190 Kilometer; die E 40 nimmt ihren Anfang am französischen Ärmelkanal und findet ihren Endpunkt nahe der russischen Grenze in Kasachstan. Etwa 8.000 Kilometer beträgt die Gesamtlänge der E 40, was sie zugleich zur längsten Europastraße macht.

Die Autobahn A7 im internationalen Vergleich

Mit Blick auf ganz Europa wird die A7 als zweitlängste, nationale Autobahn gehandelt. Den ersten Platz nimmt die Autovía 7 in Spanien ein. Zu sehen im nachfolgendem Bild.

Irgendwie spanisch: die Autovía 7 (Bild-Quelle: Jorge Franganillo über Wikimedia Commons)

Den ersten Platz von hinten in der Kategorie »Längste Autobahnen der Bundesrepublik« nimmt die A831 ein. Diese Autobahn verfügt über eien Streckenlänge von gerade mal 2,3 Kilometer, liegt auf dem Gebiet von Stuttgart. Ausfahrten hat die A831 nur fünf.

Die längste Autobahn weltweit befindet sich übrigens nicht in Deutschland, sondern in Australien. Der National Highway 1 hat eine Länge zirka 14.500 Kilometern. Dabei verläuft sie entlang der australischen Küste, und einmal komplett um das gesamte Land. Zum Vergleich: Mit ihren 962,2 Kilometern würde die Strecke der A7 ungefähr 15 Mal auf die 14.500 Kilometern des National Highway 1 passen.

Die Autobahn A7: Segen für die Mobilität oder Umweltsünde?

Der jüngst gebaute Streckenabschnitt der A7, verlaufend zwischen Kempten und Füssen, wurde übrigens erst zwischen 1992 und 2010 gebaut. Der Bau hat 18 Jahre gedauert, weil der Bund Naturschutz jahrelang rechtlich gegen den Bau vorgegangen ist.

Noch 2008 wurde der Hubert Weiger, damaliger Vorsitzender des Bund Naturschutzes, mit den Worten zitiert, die A7 sei:

»... eine der schlimmsten Todsünden gegen den Naturschutz in unserer Heimat.«

Damit ist die A7 nicht nur die längste Autobahn Deutschlands, sondern hat auch einen der längsten Rechtsstreite in der Geschichte Deutschlands hervorgebracht.

Übrigens: Ebenfalls ein gigantisches Bauwerk, aber jetzt zum Abriss freigegeben, wird ein gigantischer Staudammkomplex in den USA.

Ist die A7 nach eurem Dafürhalten ein beeundruckendes Bauwerk deutscher Ingenieurskunst, oder verschandelt diese Zementbahn eher die Bundesrepublik? Gibt es eine Autobahn, die ihr jeden Tag auf den Weg zur Arbeit nutzt? Oder seid ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, befahrt deshalb eher selten eine Autobahn? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.