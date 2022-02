Einen ganzen High-End-Rechner mit auf Reisen zu nehmen, ist keine leichte Sache und in vielen Fällen sogar völlig ausgeschlossen. Zumindest, wenn ihr allein und mit dem Bus oder der Bahn reist. Sähe wohl auch ein wenig komisch aus, wenn ihr an einem voll belegten Viererabteil mit eurem PC samt Monitor, Maus und Tastatur säßet. Alles fest umklammert, damit es euren Sitznachbarn auch ja nicht erschlägt.

Irgendetwas in der Art mag vielleicht auch Reddit-Nutzer und Bastler blahblahblahresearch durch den Kopf geschossen sein, als er sich dafür entschieden hat, seinen stationären High-End-Rechner in einen Koffer zu bauen und so den wohl leistungsstärksten, waschechten Laptop überhaupt zu erschaffen.

Aus Notebook-Koffer wird Laptop-Gehäuse

Blahblahblahresearch ist eigenen Angaben zufolge seit Jahren im Besitz eines Pelican 1495 Case. Das ist ein spezieller Sicherheitskoffer für Notebooks bis zu einer Größe von 17 Zoll. Der rund 170 Euro teure Koffer ist bis auf eine kleine Aussparung eigentlich mit Schaumstoff ausgefüllt.

Den Schaumstoff hat der Bastler restlos entfernt und mit High-End-PC-Komponenten ersetzt, die wiederum von einer passgenauen Kunststofffassung beisammen gehalten werden. Ein Monitor befindet sich in der Oberseite des Koffers, ein Mauspad dient als Schutz für den Bildschirm und im auseinander geklapptem Zustand seinem eigentlichen Zweck. Maus und Tastatur finden ebenfalls darin Platz:

Das sind die Komponenten im Überblick:

Mainboard: Mini-ITX

Mini-ITX Netzteil: Corsair SF750

Corsair SF750 Prozessor: AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5950X CPU-Kühler: Noctua LH-12S (Kühlkörper) mit darunter montiertem Noctua Slim NF-A12x15 (Lüfter)

Noctua LH-12S (Kühlkörper) mit darunter montiertem Noctua Slim NF-A12x15 (Lüfter) Grafikkarte: AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Radeon RX 6900 XT Monitor: Asus Rog Strix XG17AHPE

Es ist zwar ein Laptop, aber dennoch kein Notebook

Tatsächlich handelt es sich bei der PC-Mod definitionsgemäß um ein Laptop. Lap kommt aus dem Englischen und heißt zu Deutsch Schoß und (on) Top wird mit obenauf übersetzt. Da der Rechner auf den Schoß genommen und genutzt werden kann, handelt es sich demnach um ein waschechtes Laptop.

Ein Notebook setzt jedoch weitere Kriterien voraus, obgleich die beiden Begriffe oftmals synonym zueinander verwendet werden. Ein Notebook muss im Gegensatz zu einem Laptop nämlich explizit mit einem (integrierten) Akku betrieben werden.

Selbst wenn der Bastler eine entsprechend leistungsstarke Batterie, zum Beispiel eine Autobatterie, inklusive Spannungswandler an seinen gemoddeten Rechner anschlösse, würde das diesen nicht als Notebook qualifizieren, da sich die Batterie nicht im Gehäuse befindet. Im folgenden Laptop befindet sich auch nicht mehr alles im Gehäuse, aber es war zumindest einmal ein Notebook:

Wie findet ihr die Eigenkreation des PC-Modders? Haltet ihr das für eine coole Idee ist? Oder ist das für euch einfach nur für eine Mod von vielen? Wie steht ihr zu der Definition: Findet ihr, dass das ein Laptop ist, oder lediglich ein tragbarer Desktop-Rechner? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!