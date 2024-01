Ältere LG-Fernseher bekommen großes Update - das steckt drin

Dieser LG OLED 48A29LA TV ist von 2022 - auch er bekommt irgendwann Anfang 2024 das neue webOS-Update aufgespielt. (Symbolbild; Quellen: LG, Mediamarkt)

Es gibt Neuigkeiten, die viele LG-TV-Besitzer unter euch freuen dürfte: Am 04. Januar 2024 kündigte LG an, dass auch ältere Modelle ein Update für das webOS bekommen.

Das ganze läuft unter dem Namen Re:New -Programm und bietet laut LG einen Zugang zu einem erweiterten Home-Entertainment. Wir sagen euch, was das heißt und welche TVs bald davon profitieren.

Laut der Pressemitteilung von LG soll jedes einzelne Modell dieser Reihe ein Update bekommen:

OLED TV-Serie (2022)

OLED Flex

OLED Object Collection Posé

QNED Mini Led 8K-Display (2022)

LGs Werbeversprechen: Mit diesem Update sollen sich eure Fernseher laut vollmundiger Aussagen des TV-Herstellers wieder wie neu anfühlen .

Etwas konkreter wird es aber doch noch: Die webOS-Änderungen geben euch laut Pressemitteilung mehr Möglichkeiten, euer Interface zu personalisieren. Dazu gleich mehr.

Mit diesem Update sollt ihr einen Startbildschirm bekommen, der euch Empfehlungen anzeigen wird, die eurem Nutzungsverhalten entsprechen. Außerdem könnt ihr die Auswahl an Diensten und Anwendungen stärker personalisieren und eure Benutzeroberfläche so individueller gestalten.

Durch das sogenannte Quick Card UI (User Interface = Benutzeroberfläche) werden Inhalte und Dienste überdies in Kategorien wie Musik, Spiele und Sport vorsortiert, was ein bisschen an das mobile Design eurer Smartphones erinnern soll.

Außerdem soll die überarbeitete Benutzeroberfläche bessere Abwehrmechanismen erhalten, um euch vor etwaiger Malware zu schützen. Allerdings geht LG hier nicht ins Detail, wie genau dieser Schutz aussehen wird.

Aktuell ist es noch unklar, wann genau LG sein Re:New-Update aufspielen wird. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es in naher Zukunft – also Anfang 2024 – passieren wird.

Lesenswert: Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, für den haben wir einen kleinen Guide. Im Bezeichnungs-Dschungel von QHD, LED und Micro-LED verliert man sich schnell, deshalb haben wir euch ein paar Stolpersteine aufgedröselt.

Besitzt ihr einen LG-Fernseher und nutzt das webOS-Interface regelmäßig? Bastelt ihr gerne an der Benutzeroberfläche eures TVs, um alles so individuell wie möglich zu gestalten? Oder setzt ihr stattdessen ohnehin auf zusätzliche Streaming-Hardware wie einen Amazon Fire-TV-Stick oder Apple TV in ihrem Standardzustand? Schreibt es gerne in die Kommentare!