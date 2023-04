Samungs OLED-Fernseher könnten günstiger werden - lenkt LG ein?

Der S95B war Samsungs erster OLED.

Bereits 2022 hat LG bestätigt, dass sie mit Samsung im Gespräch bezüglich OLED-Panels sind. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert:

Samsung hat jahrelang auf OLED-Fernseher verzichtet

LG war bis vor wenigen Jahren einziger Hersteller von OLED-Paneln

Laut The Elec verlässt sich Samsung bei seinen LCD-Paneln auf chinesische Hersteller, die mittlerweile auch OLED-Displays produzieren. Nicht näher genannte Quellen bestätigen allerdings, dass diese Samsung gegenüber nicht mehr so wohlwollend sind (was auch immer das bedeuten mag).

Eine Zusammenarbeit brächte viele Veränderungen

Dass zwei so große Hersteller die Köpfe zusammenstecken, ist selten. Sollte Samsung allerdings LGs WOLED-Panel beziehen, könnte das bedeuten, dass es eine OLED-Serie unterhalb von QD-OLED gibt - die natürlich günstiger wäre.

Erst 2022 hat Samsung seinen ersten OLED-Fernseher auf den Markt gebracht: S95B. Die diesjährigen Nachfolger S95C und S90C nutzen QD-OLED-Panel, also Bildschirme, die mit einer Schicht Quantum Dots versehen sind. Diese sollen für eine höhere Lichtausbeute sorgen.

Für bessere Kontraste gibt es übrigens einen einfach Trick:

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?

Das ist von unserer Warte aus schwer zu sagen. Es ist bereits ein starkes Zugeständnis, dass Samsung überhaupt OLED-TVs im Programm hat, nachdem sie jahrelang mit QLED eine Gegenbewegung propagiert haben.

Ebenso fehlt uns der Vergleich von Panels von LG und einem chinesischen Hersteller. Die Südkoreaner haben viel Erfahrung mit der Herstellung der Displays (ich war 2016 in zwei Fabriken), wie die Konkurrenz dagegen qualitativ aussieht, können wir nicht sagen.

Fakt ist: Sollte Samsung OLED-Panels von LG beziehen, würden wir sicher mehr und günstigere Fernseher dieser Art von Samsung sehen. Dass der Hersteller OLED kann, hat er mit Monitoren unter Beweis gestellt, wie Patrick findet.

Traut man Cineasten, dann ist OLED der Weg: Starke Kontraste sind unschlagbar, bei Filmen und Spielen. Glaubt ihr, dass die beiden Elektronikriesen gemeinsame Sache machen könnten? Oder kocht doch wieder sein eigenes Süppchen? Hofft ihr auf günstigere OLED-Fernseher von Samsung? Lasst uns gerne Kommentare da und diskutiert darüber.