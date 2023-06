Wenn eure PIN unter diesen Nummern ist, ist euer Geld in Gefahr

(Bildquelle: Pixabay/jarmoluk)

Mit PIN-Nummern von Bank- und Kreditkarten ist das so eine Sache. Da sie meist lediglich aus vier Ziffern bestehen, ist die Zahl der möglichen Kombinationen stark eingeschränkt. Es gibt gerade einmal Zehntausend verschiedene Optionen.

Falls ihr nun eine PIN-Nummer einer euch unbekannten Karte erraten müsstet, für welche Kombination würdet ihr euch entscheiden? 1234 oder 1111?

Die Webseite Datagenetics hat PIN-Nummern jetzt einmal genauer unter die Lupe genommen. Welche tauchen besonders häufig auf und welche sind am sichersten:

Um das herauszufinden, hat sich der Autor, der einmal Datenwissenschaftler bei Facebook war, einer Datenbank bedient. Diese beinhaltet in der Vergangenheit bereits durchgesickerte Passwortlisten. Er selbst sei nicht im Besitz einer geheimen, noch unbekannten Liste. Dennoch hat er rund 3,4 Millionen PIN-Nummern zusammengetragen.

Er weist zudem darauf hin, dass die von ihm erstellte Liste der am häufigsten vorkommenden PIN-Nummern keineswegs eine Anleitung für potentielle Hacker sei. Er möchte lediglich verdeutlichen, wie gefährlich gewisse Zahlenkombinationen eigentlich seien.

Das sind die häufigsten PIN-Nummern

#01: 1234 - 10,713%

1234 - 10,713% #02 : 1111 - 6,016%

: 1111 - 6,016% #03: 0000 - 1,881%

0000 - 1,881% #04: 1212 - 1,197%

1212 - 1,197% #05: 7777 - 0,745%

7777 - 0,745% #06: 1004 - 0,616%

1004 - 0,616% #07: 2000 - 0,613%

2000 - 0,613% #08: 4444 - 0,526%

4444 - 0,526% #09: 2222 - 0,516%

2222 - 0,516% #10: 6969 - 0,512%

6969 - 0,512% #11: 9999 - 0,451%

9999 - 0,451% #12: 3333 - 0,419%

3333 - 0,419% #13: 5555 - 0,395%

5555 - 0,395% #14: 6666 - 0,391%

6666 - 0,391% #15: 1122 - 0,366%

1122 - 0,366% #16: 1313 - 0,304%

1313 - 0,304% #17: 8888 - 0,303%

8888 - 0,303% #18: 4321 - 0,293%

4321 - 0,293% #19: 2001 - 0,290%

2001 - 0,290% #20: 1010 - 0,285%

Wenig überraschend ist die Kombination 1234 mit Abstand am weitesten verbreitet. Fast elf Prozent der von dem Datenwissenschaftler untersuchten PIN-Nummern besteht daraus.

Dicht darauf folgt schon die Kombination 1111, die immerhin von sechs Prozent der 3,4 Millionen Kredit- oder Bankkartenbesitzer genutzt wird.

Die Top 20 der häufigsten und beliebtesten PIN-Nummern sind insgesamt mit 26,83 Prozent vertreten. Bei Zehntausend möglichen Kombinationen (10 x 10 x 10 x 10) dürften 20 Kombinationen statistisch betrachtet jedoch gerade einmal 0,2 Prozent ausmachen.

Doch auch abseits der Top 20 gibt es PIN-Nummern, die man besser nicht sein Eigen nennen sollte. Etwa 2580 auf Position 22. 2580 klingt zunächst eher zufällig, ist aber die Anordnung der mittleren Ziffern auf einer digitalen Wählscheibe, etwa einem typischen Festnetztelefon oder alten Handy.

Was ist zu tun?

Falls eure PIN-Nummer unter den am häufigsten vorkommenden Kombination ist und ihr die Möglichkeit habt, sie selbständig zu ändern, solltet ihr das dringend in Erwägung ziehen.

Aber nicht alle PIN-Nummern lassen sich selbst ändern oder frei wählen. Sollte ihr die PIN gestellt bekommen haben und eure in dieser Liste am Start sein, habt ihr die Möglichkeit, eine neue PIN-Nummer bei eurer Bank zu beantragen. Einige Banken bieten auch Wunschnummern an.

Das sind die am wenigsten häufig vorkommenden PIN-Nummern

#9980: 8557 - 0,001191%

8557 - 0,001191% #9981: 9047 - 0,001161%

9047 - 0,001161% #9982: 8438 - 0,001161%

8438 - 0,001161% #9983: 0439 - 0,001161%

0439 - 0,001161% #9984: 9539 - 0,001161%

9539 - 0,001161% #9985: 8196 - 0,001131%

8196 - 0,001131% #9986: 7063 - 0,001131%

7063 - 0,001131% #9987: 6093 - 0,001131%

6093 - 0,001131% #9988: 6827 - 0,001101%

6827 - 0,001101% #9989: 7394 - 0,001101%

7394 - 0,001101% #9990: 0859 - 0,001072%

0859 - 0,001072% #9991: 8957 - 0,001042%

8957 - 0,001042% #9992: 9480 - 0,001042%

9480 - 0,001042% #9993: 6793 - 0,001012%

6793 - 0,001012% #9994: 8398 - 0,000982%

8398 - 0,000982% #9995: 0738 - 0,000982%

0738 - 0,000982% #9996: 7637 - 0,000953%

7637 - 0,000953% #9997: 6835 - 0,000953%

6835 - 0,000953% #9998: 9629 - 0,000953%

9629 - 0,000953% #9999: 8093 - 0,000893%

8093 - 0,000893% #10000: 8068 - 0,000744%

Die 8068 kam in dem gesamten Datensatz, also in 3,4 Millionen Kombinationen, gerade einmal 25 Mal vor. Dennoch solltet ihr nun, da sie veröffentlich ist, davon Abstand nehmen.

Wir wollen an dieser Stelle nicht nach eurer PIN fragen - aber dennoch: Ist eure Kombination unter einer der Listen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!