Gruselig! So klingt unser Magnetfeld, während es Sonnenstürme abwehrt

Das Magnetfeld unserer Erde ist extrem wichtig für unser Dasein auf dem Planeten, da es uns vor Sonnenwinden und kosmischer Strahlung schützt. Es nützt uns wie ein unsichtbarer Schild, der die Erde kometenförmig umschließt.

Wer weit in den Norden reist, kann unser Magnetfeld sogar mit den eigenen Augen betrachten. Wenn elektrisch geladene Teilchen durch Sonnenwinde auf unsere Erde getragen werden und sie in unserer Magnetosphäre auf Sauerstoff- und Stickstoffatome treffen, entstehen Polarlichter - ein visueller Beweis für unser Magnetfeld.

Forscher der europäischen Weltraumorganisation ESA haben Signale ihrer Swarm -Satelliten in Töne umgewandelt, damit wir das Magnetfeld nun auch hören können. Klaus Nielsen von der Technical University of Denmark , der nebenbei auch Musiker ist, stand den Forschern dabei zur Seite.

Laut Nielsen habe das Team magnetische Signale vom Erdkern, der Erdoberfläche, der Ozeane und der Magnetosphäre verwendet, wobei tiefe Töne die Fluktuationen des eigentlichen Magnetfeldes darstellen und hohe Töne die Interaktionen mit Sonnenstürmen. Das ganze Projekt sei für ihn eine lohnende Erfahrung gewesen, um Kunst und Wissenschaft zu vereinen.

Fünf Minuten lang geht die Aufnahme und die Töne könnten glatt aus einem Horrorfilm stammen. Ihr könnt hier selber einmal reinhören

Was so gruselig klingt, ist unser Magnetfeld, das mit einem Sonnensturm interagiert. Kein Wunder, dass es sich teilweise so anhört wie ein Segelschiff auf hoher See.

Die Kunst hört hier allerdings nicht auf. Vom 24. bis zum 30. Oktober 2022 wurden die Klänge am Solbjerg Square in Kopenhagen über im Boden eingebaute Lautsprecher ausgegeben.

32 davon haben dreimal am Tag die Töne des Magnetfeldes ausgestrahlt, wobei jeder Lautsprecher einen anderen Ort der Erde repräsentiert. Das Team will mit den Klängen den Leuten keine Angst einjagen, sondern auf die schützende Wirkung unseres Magnetfeldes aufmerksam machen.

Wie findet ihr den Klang des Magnetfeldes? Nach dem Schwarzen Loch und nun unserem Magnetfeld, was würdet ihr gerne als nächstes hören? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!