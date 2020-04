Mainboard zum Preis eines Gaming-PCs - Leaks zu Intel Comet Lake S

MSI plant zum kurz bevorstehenden Marktstart der neuen Gaming-CPU-Serie Comet Lake-S von Intel (Core i 10000) wie gewohnt den Release einer zugehörigen Mainboard-Serie, das Top-Modell mit Z490-Chipsatz scheint aber alles andere als günstig zu werden.

Aktuellen Leaks zufolge soll es mit Kosten von fast 1.000 Euro sogar so teuer sein wie so mancher kompletter Gaming-PC (via ComputerBase).

Godlike-Mainboard zum Godlike-Preis?

Welche Mainboard-Modelle wird MSI veröffentlichen? Wenn Intel die neuen Comet-Lake-S-CPUs wie erwartet im Laufe der nächsten Wochen auf den Markt bringt, wird MSI parallel ein Portfolio von offenbar zehn verschiedenen Mainboards der neuen Z490-Serie anbieten. Die Preise für die einzelnen Mainboards richten sich nach der Ausstattung und lauten dem Leak zufolge so:

Das High-End-Modell Z490 Godlike mit Sockel LGA1200 bietet unter anderem die folgenden Ausstattung:

zwei Thunderbolt-3-Ports

10-Gigabit- und 2,5-Gigabit-LAN-Port

Intel WiFi 6 AX201

OLED-Panel zur Statusanzeige

Welche Vorteile bietet der Z490-Chipsatz mit LGA1200 Sockel? Die High-End-Mainboards mit Z490-Chipsatz sollen laut ComputerBase auch PCIe 4.0 unterstützen. Letzteres funktioniert aber noch nicht mit den neuen Comet-Lake-S-CPUs, sondern erst mit der Rocket-Lake-Generation, die voraussichtlich 2021 auf den Markt kommen wird.

Aktuelle Intel-Mainboards für den Sockel 1151 sind zu den neuen Intel-Prozessoren nicht kompatibel, möchtet ihr eine dieser CPUs nutzen, seid ihr also auf eine Sockel-1200-Platine angewiesen. Mehr Details zu den kommenden Prozessoren findet ihr im folgenden Artikel:

18 0 Mehr zum Thema Intel: Neue Infos zum Comet-Lake-S-Release

Hofft ihr beim Mainboard auf günstigere Modelle als die Z490-Serie, sollte ihr die Hardware mit H470- und B460-Chipsatz im Blick behalten. Entsprechende Mainboards werden parallel zur Z490er-Serie erwartet.