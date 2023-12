McDonald’s setzt mit Google auf KI: So könnte sich das Bestellen von Fritten schon nächstes Jahr verändern

Erhält Ronald McDonald bald Unterstützung von KI? Neuerungen beim Burger-Riesen. (Heorshe; background photo/Adobe Stock)

Die Restaurant-Kette McDonald’s geht eine Zusammenarbeit mit Google ein, verkündet eine aktuelle Pressemeldung. Im Zuge dessen sollen nicht nur tausende Filialen mit Google Cloud ausgestattet werden, sondern auch Künstliche Intelligenz Verwendung finden.

Wie genau sich diese Entwicklung genau für Kunden vor Ort im Restaurant auswirken soll, darüber gibt die Meldung nur wenig Informationen. Denkbar ist aber der Einsatz an McDonald’s Selbstbedien-Terminals oder der Mobile App der Gastronomie-Kette. Das Wall Street Journal will allerdings schon Genaueres wissen, wie euch dieser Artikel zeigen wird.

Erfahrt nachstehend, was die Zusammenarbeit für Kunden bedeuten könnte.

Hinweis: Welche Auswirkung die Partnerschaft bei uns in Deutschland haben wird, bleibt abzuwarten.

Was sagt McDonald's über seine Zusammenarbeit mit Google?

Was McDonald's in seiner Pressemeldung schreibt: Die Partnerschaft soll »die Google Cloud-Technologie in Tausenden von Restaurants weltweit nutzen«, heißt es. Des Weiteren plant »der Fast-Food-Riese ein breites Spektrum an Hardware-, Daten- und KI-Technologien von Google Cloud zu nutzen«. Die Informationen sind sehr allgemein gehalten.

Wie sich die Zusammenarbeit mit Google für Kunden von McDonald’s praktisch auswirken soll, darüber hält sich die Pressemeldung bedeckt. Stattdessen heißt es, man wolle »Innovationen schneller umzusetzen und noch bessere Erlebnisse für Kunden, Restaurantteams und Mitarbeiter zu schaffen«

Brian Rice, der geschäftsführender Vizepräsident von McDonald’s, wird mit folgenden Worten zitiert:

»Die Verbindung unserer Restaurants weltweit mit Millionen von Datenpunkten im digitalen Ökosystem bedeutet, dass […] die Restaurants einfacher zu betreiben sind und - was am wichtigsten ist - das Gesamterlebnis für unsere Kunden und unser Personal noch besser wird«

KI bei McDonald's für die Bestellung mit dem Auto: Ein naheliegender Gedanke ist, dass KI bei McDonald’s Drive-through-Kiosken zum Einsatz kommt. Denn neben der berühmten Fast-Food-Kette mit dem goldenen »M« arbeitet Google auch mit der US-amerikanischen Fast-Food-Kette »Wendy’s« zusammen.

Im Falle von Wendys wird daran gearbeitet, das Sprachmodell der Künstlichen Intelligenz an die herausfordernden Bedingungen bei heruntergekurbelter Fensterscheibe anzupassen. Denn bei einer Bestellung über das Auto können Hintergrundgeräusche wie lärmende Kinder, ein eingeschaltetes Autoradio oder Straßenverkehr die Spracherkennung erschweren.

Die Verantwortlichen bei Wendy’s jedoch zeigen sich zuversichtlich. Im Wall Street Journal heißt es dazu:

»Sie werden nicht wissen, dass Sie mit etwas anderem als einer echten Person reden.«

KI als Unterstützung für die Mitarbeiter: Bloomberg will schon mehr wissen. Demnach dürfte McDonald’s Googles Technologie für einen Chatbot namens »Ask Pickles« nutzen. Dieser soll die Mitarbeiter unterstützen. Dazu sollen gehören: die Bereitstellung von Handbüchern, oder Anweisungen für das Reinigen der Eismaschine und andere Geräte.

Ein weiter Einsatzbereich könnte McDonald’s Mobile App sein. Wie genau das aus Kundensicht funktionieren soll, ist noch nicht bekannt.

Wird ein Teil der Belegschaft von McDonald’s bald von KI unterstützt – und wie nahe liegt der Einsatz von Sprachmodellen in Restaurant-Filialen wirklich? Denkt ihr, die Kooperation zwischen den beiden Riesen-Unternehmen - aus sehr unterschiedlichen Branchen - könnte die Bestellung bei McDonald’s oder anderen Restaurants bald verändern? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.