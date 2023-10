Schaumstoff-Dämmung: Macht Corsair mechanische Tastaturen damit bürotauglicher?

Die Corsair K70 Core enthält laut Hersteller 2 Schaumstoffschichten. (Bild: Corsair)

Corsair stellt mit dem K70 Core ein Modell vor, welches vielleicht eine brauchbare mechanische Office-Tastatur darstellen könnte. Dabei soll es dank Schalldämmung zu einer besseren Geräuschregulierung kommen.

Das Besondere an der Corsair K70 Core Tastatur

Das Problem mit Office-Tastaturen: Die meisten herkömmlichen Büro-Tastaturen oder in Laptops kommen mit sogenannten Rubberdomes . Eine namensgebende Gummi- oder Silikonmatte mit einer Vielzahl an Puffern sorgt für leises Tippen.

Der Nachteil ist das schwammige Feedback der Tasten. Die Taste muss bis zum Kontakt durchgedrückt werden. Dadurch entsteht für viele das Gefühl, nicht besonders präzise oder schnell tippen zu können.

Die Lösung: Mechanische Tastaturen wie die Corsair K70 Core umgehen das Problem: Jede Taste verfügt über einen eigenen Switch. Das ist ein mechanischer Schalter mit Federkontakt. Allerdings sind diese Mechanismen oft sehr laut - was wiederum als störend empfunden werden kann.

Das ist neu: Normalerweise gibt es in diesem System weniger Dämmung als bei Rubberdome-Tastaturen. Das soll Corsair jetzt im Core-Modell geändert haben.

Laut Hersteller sind zwei schalldämpfende Schaumstoff-Schichten in der Corsair K70 Core verbaut. Ein solches Feature findet man gewöhnlicherweise nur in DIY-Tastaturen.

Wie viel Lärm diese Schaumstoffschichten vom Geräuschpegel der MLX-Red-Switches abfangen können, muss sich erst noch in Tests zeigen.

Die grundsätzliche Idee dahinter ist allerdings nicht neu. Razer führte 2020 ihre Yellow-Switch-Technik in der Razer BlackWidow V3-Produktreihe ein. Diese besitzen in die Switches integrierte Silikonschalldämpfer, aber keine Schaumstoff-Schichten.

Weitere Features der Corsair K70 Core

Neben der Schaumstoff-Schichten gibt es am rechten, oberen Tastaturrand ein konfigurierbares Rad, die euch das Scrollen erlaubt, die Lautstärke regelt oder die Helligkeit der RGB-Beleuchtung steuert.

Die oben erwähnten MLX-Red-Switches besitzen laut Corsair eine Lebensspanne von 70 Millionen Anschlägen. Der Auslösepunkt der Tasten liegt bei einer Tiefe von 1,9mm.

Die Tastatur ist nicht kabellos, besitzt aber eine integrierbare Handballenauflage. Preislich ordnet sich die Tastatur im oberen Mittelfeld ein. Auf Amazon finden sich Angebote für 120 Euro.

Das sind die Vorteile von mechanischen Tastaturen

Durch ihre Switch-Bauweise halten mechanische Tastaturen deutlich länger als die Gummischichten der Tastaturen mit Rubberdome-Technik. Dort besteht die Gefahr, dass die Tasten irgendwann nicht mehr zurück in Position gedrückt werden.

Bei den Switches gibt es verschiedene Abstufungen - wie MLX Red - die durch ihre Farben in Bauweise und Art unterschieden werden. Hier könnt ihr nachlesen, was für Vor- oder Nachteile sich aus den jeweiligen Farben ergeben.

Durch den verursachten Krach werden mechanische Tastaturen (bisher) eher selten in Büros eingesetzt, findet aber große Verwendung in der Gaming-Szene.

Anders als bei Laptop-Tastaturen müssen die mechanischen Tasten nicht durchgedrückt werden, sondern lösen schon am jeweilig festgelegten Kontaktpunkt aus. Dadurch besitzt ihr eine präzisere Kontrolle, wann und wie schnell eine Taste gedrückt werden kann.

Bei einigen Spielen ist es von entscheidendem Vorteil, schnelle und präzise Eingaben über eine Tastatur machen zu können wie im Shooter Counter-Strike 2 oder im MOBA League of Legends.

