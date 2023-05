Media Markt und Lieferando schließen sich zusammen: Ihr bekommt Elektronik in nur 35 Minuten geliefert

Dank der Pilot-Projekts in der Landeshauptstadt, erreicht euch Elektronik-Schnickschnack jetzt ziemlich zügig. (Bild: AbsolutVision und maja7777 über Pixabay)

Ihr wohnt in der Berliner Innenstadt – und wollt schnellstmöglich an Elektronik-Artikel gelangen? Dann wird euch das neueste Pilot-Projekt des Lieferdienstes Lieferando und der Elektronikmarkt-Kette Media-Markt aufhorchen lassen.

Denn im Zuge des Piloten sollen euch Powerbank, Ladekabel oder USB-Stick binnen 35 Minuten erreichen. Laut Handelsblatt ist Lieferando somit der erste Schnelllieferdienst Deutschlands, der mit seinem Angebot auch Elektronikprodukte anbietet.

Was könnt ihr euch bestellen?

Die dazugehörige Bekanntmachung spricht von rund 100 Produkten, aus denen Kundinnen und Kunden wählen dürfen. Zusätzliche Kosten sollen nicht anfallen. Preislich orientieren sich die Produkte an Media-Markts Online-Shop.

Lieferungen sind täglich von 8 Uhr morgens bis 23:45 Uhr möglich. Die Angebotspalette beinhaltet Elektronikprodukte aus den Bereichen: Handys, Gaming, Computer, Audio, Home-Entertainment-Gadgets, Haushaltselektronik und Pflegeprodukte.

Vorerst nur in Berlin

Zunächst wird der Dienst ausschließlich in der Berliner Innenstadt angeboten – sprich: innerhalb des Berliner Rings. Sollte das Angebot von Kundenseite auf positive Resonanz stoßen, ist angedacht, den Lieferdienst auch in anderen, deutschen Städten anzubieten.

Meinung des Redakteurs

Patrick Poti: Ein Blitz-Lieferdienst für Großstädter, die ohnehin unzählige Elektronik-Fachgeschäfte vor der Haustür haben - braucht es sowas?

Wer schon mal in Berlin die U-Bahn gesattelt hat, der weiß, dass ein Trip zum nächstbesten Fachhandel die magische 35-Minuten-Marke locker überschreiten kann. Deshalb begrüße ich, auch als Nicht-Berliner, die Media-Markt-Lieferando-Kollaboration mit Handkuss. Das meine ich ganz unironisch.

Die Arbeitsbedingungen der Kurierdienstler schiebe dabei gedanklich lieber beiseite. Das wiederum war ironisch gemeint. Im Klartext: Ich hoffe, die sich durch das hektische Berlin-Treiben abstrampelnden Dienstleister werden vernünftig bezahlt. Aber das nur als Nebengedanke.

Lebt oder arbeitet ihr in der Berliner Innenstadt – und werdet den neuen Blitz-Lieferdienst nutzen? Findet ihr das Angebot attraktiv, und würdet euch darüber freuen, sosehr Consumer Electronics auch in Bochum, Köln oder München im Eilverfahren zugestellt würden? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von der Kooperation zwischen MediaMarkt und Lieferando haltet.