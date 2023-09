Megaprojekt aus den USA: Größte Kugel der Welt enthält größte Kino-Leinwand der Welt

Eine Weltkugel zum Anfassen? The Sphere in Las Vegas. (Bild-Quelle: dima über Adobe Stock)

Große Bauten ziehen große Persönlichkeiten an: Der Hollywood-Regisseur Darren Aronofsky hat seinen neuen Film in einer gigantischen LED-Leuchtkugel in Las Vegas namens MSG Sphere vorgestellt.

Der Regisseur solcher von Kritikern und Filmfans gefeierten Filmen wie »The Whale«, »Mother!« oder »Black Swan« präsentierte sein Filmprojekt »Postcard from Eath«. Dieses wird als Mischung aus Science-Fiction-Film und Naturdokumentation beschrieben.

Aber was ist Sphere überhaupt genau - und wieso sticht sie in einer Stadt hervor, die ohnehin mit seinen überdimensionierten Bauten glänzt?

Was ist die MSG Sphere?

Gebaut wurde die riesige Kugel von der Madison Square Entertainment Corporation. Das Unternehmen ist auch Besitzer und Betreiber des namensgebenden Madison Square Gardens in New York City.

Im Bild: Der Madison Square Garden. In der Serie Futurama gibt es das futuristische Pendant »Madison Cube Garden«. (Bild-Quelle: andrew_scozzari über Pixabay)

Die MSG Sphere in Zahlen: Laut Erbauer ist die Veranstaltungshalle mit einer Höhe von mehr als 100 Metern die höchste Kugelkonstruktion weltweit. In der Breite erreicht die Kugel Dimensionen von 157 Metern. Zudem ist sie aus 1,2 Millionen einzelnen LED-Elementen ausgestattet.

Die Anlage besteht aus zwei Schichten:

Das Innere der Kuppel mit Arena und Bühne. Dieses ist aus einem 3000 Tonnen schweren Stahlskelett gefertigt, über das sich ein 25-Zentimeter-dicker Betonüberzug mit einem Gewicht von 10.000 Tonnen zieht.

Das Äußere der Kuppel. Das befindet sich in einigem Abstand zum Stahlgerüst und enthält die Vielzahl an LED-Leuchtkugeln.

Die MSG Sphere in Aktion: Am 4. Juli wurde die Leuchtkugel zu Ehren des US-amerikanischen Unabhängigkeitstags zum ersten Mal in Betrieb genommen. Die über individuell ansteuerbaren LED-Elemente sorgten für Schauwerte. Bildgewaltig abgebildet wurden etwa ein Feuerwerk, eine stilisierte Flagge der USA, unsere Erde mit ihren sieben Kontinenten oder der Mond.

Das nachstehende Video zeigt die Demonstration der visuellen Effekte:

Riesenkugel aus Las Vegas gegen die IMAX-Leinwand aus Leonberg: Wer hat die größere Leinwand?

Der Bildschirm hat eine Größe von 160.000 Quadratfuß. Das entspricht ungefähr 14.865 Quadratmetern. Der gewaltige Bildschirm soll sich in einem 360-Grad-Panorama rund um das Publikum befinden und durch die weltweit höchste LED-Auflösung bestechen.

Den Dimensionen angemessen bietet das Auditorium Sitzplätze für um die 17.000 Menschen. Die Leinwand löst Bilder mit einer Auflösung von 16K auf.

Laut Guinness World Record hängt die größte, reguläre Kino-Leinwand der Welt übrigens in Baden-Württemberg im Traumpalast Leonberg. Die dortige IMAX-Leinwand verfügt über eine sichtbare Fläche von 39 x 21 Metern. Das entspricht 819 Quadratmetern.

Also passt die Leinwand aus Leonberg zirka 18 Mal in den Bildschirm von Sphere rein.

Muss das Guinness-Buch der Weltrekorde also neu geschrieben werden? Bevor es so weit kommt, wagen wir einen kurzen Blick auf das Filmprojekt von Darren Aronofsky.

Nicht vergessen: Am 31ten Oktober ist Halloween. Die MSG Sphere ist schon passend verkleidet. (Bild-Quelle: dima über Adobe Stock)

Welches Filmprojekt plant Darren Aronofsky in der riesigen Kugel? Postcard from Earth ist der erste speziell für MSG Sphere in Auftrag gegebene Filmprojekt. Der Film soll sich die technischen Vorzüge der gigantischen Konstruktion zunutze machen, vom kolossalen High-Definition-Bildschirm bis hin zu den 167.000 Lautsprechern.

Über seinen Instagram-Kanal beschreibt der Regisseur seinen Film als einen »Liebesbrief an Mutter Erde«.

