iPhone 15 vorgestellt: Alle Details zu Specs, Release und Preis im Überblick

Das iPhone 15 ist da - wir zeigen alle Details.

Keine Überraschung auf der Apple-Keynote: Wie erwartet wurde auf dem Event die neue Generation rund um das iPhone 15 vorgestellt. Überzeugen will das iPhone 15 unter anderem mit einer neuen Kamera und einem neuen Chip - alle Details zu den technischen Daten findet ihr im nachfolgenden Überblick.

Übrigens: Wenn ihr die Apple-Keynote verpasst habt, findet ihr alle wichtigen Informationen auch in unserem Live-Ticker zum Nachlesen.

Preis, Release, Vorbestellung

Apple hält sich auch zur iPhone-15-Generation an seinen bewährten Rhythmus. Ab Freitag, dem 15. September kann das iPhone 15 vorbestellt werden. Eine Woche später, am 22. September 2023, geht es dann mit dem regulären Kauf los, der auf der offiziellen Webseite sowie teilnehmenden Händlern stattfindet.

Wie zuvor spekuliert, werden die iPhones teurer. Für eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Höhe von 949 Euro wird das iPhone 15 in den Handel gehen - allerdings nur in der 128-GB-Variante. Das iPhone 15 Plus wird indes mit einem Preis von mindestens 1.099 Euro an den Start gehen.

Das iPhone 15 wird in den folgenden Farben angeboten:

Blau

Pink

Grün

Gelb

Schwarz

Die Preise im Überblick:

iPhone 15 iPhone 15 Plus 128 GByte 949 Euro 1.099 Euro 256 GByte 1.079 Euro 1.229 Euro 512 GByte 1.329 Euro 1.479 Euro

iPhone 15: Die technischen Details in der Übersicht

Der Bildschirm des neuen iPhone 15 bleibt zumindest unter der Haube identisch. Weiterhin setzt Apple hier auf ein 6,1 Zoll großes Display - allerdings erhält das reguläre Modell erstmals die Dynamic Island, die in der vergangenen Generation ausschließlich den Pro-Versionen vorbehalten war.

Das neue Panel nennt Apple Super Retina XDR, welches mit bis zu 2.000 Nits an Maximalhelligkeit etwa doppelt so hell sein kann wie sein Vorgänger. Prozessorseitig sitzt der Bionic A16 im Inneren des iPhone 15, der zuvor im iPhone 14 Pro verbaut war.

Die Kamera des iPhone 15 wird indes aufpoliert. Als Hauptsensor kommt so eine 48-MP-Linse mit einer Blende von f/1.6 zum Einsatz. Auch bei schwachen Lichtverhältnissen sollen so bessere Ergebnisse erzielt werden. Das Teleobjektiv setzt hingegen auf 12 Megapixel.

Ein Ladeanschluss für alle Geräte - auch von Apple: Das iPhone 15 setzt auf USB-C.

Wie erwartet wechselt das iPhone 15 auf einen USB-C-Anschluss, der aufgrund einer EU-Verordnung verpflichtend für alle Smartphones ab 2024 wird.

Jetzt seid ihr dran: Konnte euch die Präsentation des iPhone 15 überzeugen? Ist der Preis gerechtfertigt oder fehlen euch Features, um einen Kauf in Erwägung zu ziehen? Freut ihr euch wie wir über den USB-C-Anschluss, der endlich da ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!