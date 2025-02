Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat offizielle PC-Systemanforderungen, doch eine wichtige Angabe fehlt

Die PC-Systemanforderungen für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sind da.

In der vergangenen Woche ließ der japanische Publisher und Spielentwickler die Katze offiziell aus dem Sack. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird am 28. August 2025 über eure PlayStation 5, Xbox Series X|S oder euren PC schleichen. Das Datum geisterte bereits in den Tagen zuvor durch die Gerüchteküche.

Für die PC-Spieler unter euch gibt es nun das nächste Informationshäppchen: Auf der offiziellen Steam-Webseite zu Metal Gear Solid Delta hat Konami die Systemanforderungen bekannt gegeben.

Eine detaillierte Auflistung dürft ihr an dieser Stelle nicht erwarten. Der Publisher nennt lediglich minimale und empfohlene Konfigurationen. Für welche Auflösungen und Frameraten diese vorgesehen sind, ist unklar.

Dennoch ist die Übersicht einen Blick wert, um zumindest eine ungefähre Ahnung von den Voraussetzungen zu haben:

Metal Gear Solid ∆: Snake Eater: PC-Systemanforderungen im Überblick

Minimum Empfohlen Prozessor Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher 16 GByte 16 GByte Grafikkarte Nvidia RTX 2060 Super Nvidia RTX 3080 Speicherplatz 100 GByte SSD-Kapazität 100 GByte SSD-Kapazität

Wenn ihr euch jetzt fragt, ob wir in der Zeile »Grafikkarte« vergessen haben, die jeweilige AMD-GPU hinzuzufügen: Aus ungeklärten Gründen fehlt diese Angabe zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung auf der Steam-Webseite schlichtweg.

Da wir aber nicht davon ausgehen, dass Konami einfach keine Lust auf PCs mit Radeon-Grafikkarte hat, bemühen wir uns um eine ungefähre Einschätzung:

Das Radeon-Äquivalent zur RTX 2060 Super dürfte in etwa der RX 5700 XT entsprechen, die in zahlreichen Benchmarks auf Augenhöhe (oder etwas darüber) agiert.

Bei der RTX 3080 ist hingegen von einer Radeon RX 6800 XT auszugehen, die dank 16 GByte Videospeicher vermutlich sogar noch etwas stärker durch Metal Gear Solid Delta pflügen dürfte.

1:57 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Das Release-Date des Remakes ist jetzt offiziell

Autoplay

Beim Spiel selbst handelt es sich um eine Neuauflage des im November 2004 für die PlayStation 2 erschienenen Metal Gear Solid 3: Snake Eater. An der grundsätzlichen Handlung ändert sich nichts: Erneut schlüpft ihr in die Rolle von Naked Snake, der sich nach einem Verrat in einer aussichtslosen Lage in sowjetischem Territorium befindet.

Ein Remake kann natürlich nicht ohne aufpolierte Grafik auskommen: Konami verspricht für die Delta-Neuauflage mithilfe der Unreal Engine 5 einen »evolutionären Quantensprung«, mit dem jeder Zwischensequenz neues Leben eingehaucht wird.